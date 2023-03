Oltrepò Pavese e Colli Tortonesi, protagonisti della prima “Wine Cruise”

Saranno i vini, con le loro caratteristiche e i loro segreti, i protagonisti della prima Wine Cruise dell’Oltrepò Pavese e dei Colli Tortonesi, due territori indissolubilmente legati sin dal XVIII secolo, quando entrambi facevano parte dell’Antico Piemonte. Dalla collaborazione tra l’Agenzia Viaggi Maxerre, Costa Crociere ed alcuni produttori di vini dell’Oltrepò Pavese e Colli Tortonesi nasce il progetto che ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare le produzioni vinicole attraverso la proposizione di eventi tematici, durante i quali i winelovers potranno avere un contatto diretto con i rappresentanti delle cantine produttrici e scoprire tutte le particolarità dei loro prodotti. L’inedita esperienza degustativa si abbinerà ad una vacanza piacevole, rilassante e dinamica allo stesso tempo, insomma… adatta a tutti!

La crociera con Costa Pacifica partirà da Savona l’11 aprile e toccherà alcuni dei porti più belli del Mediterraneo quali, Valencia, Barcellona, Marsiglia, per poi fare ritorno a Savona il 16 aprile. Al termine delle singole giornate dedicate alle visite delle città o al relax a bordo nave, nello scenico salone “Wien Wien”, che sarà riservato in esclusiva ai nostri croceristi, si svolgeranno, prima di ogni cena, le presentazioni delle etichette dei produttori partners dell'iniziativa.

Nello specifico il programma prevede degustazioni a tema quali: “Le nuances del Pinot”, un invito al viaggio attraverso le varie tipologie di vinificazione del Pinot stesso; “Un rosso vestito di bianco”, un momento dedicato al Timorasso, vino bianco con la tenacia di un rosso; “Vino arte e solidarietà” un appuntamento con il progetto solidale creato da Cascina Gnocco, azienda produttrice dell’uva Mornasca prodotto autoctono dell'Oltrepo, e da Agripavia in collaborazione con 5 artisti locali. Poi “I Grandi rossi dell’antico Piemonte” e “L’oro del quarantacinquesimo parallelo”, iniziativa che accompagnerà alla scoperta del Riesling e del Cortese, due bianchi tipici dei territori.

Questi i protagonisti dell’evento in mare: Defilippi I Gessi, Somnium, La Costanza, Bisio, Luca Guarnone, Torre degli Alberi, la Piotta, la Colombera, Agripavia, Cascina Gnocco, Cascina Giambolino, Bottazzi e Prifugà. Queste sono le aziende vinicole entusiasticamente aderenti al progetto che promuoverà, a bordo di Costa Pacifica, questo singolare percorso di sensibilità gusto-olfattiva e conoscenza enologica. Le agenzie del gruppo Maxerre, con sede a Voghera, Broni e Tortona, tutte raggiungibili anche via mail (all’indirizzo voghera@compagniaviaggi.com) e/o via WhatsApp (al numero 0383366636) sono a disposizione per ogni informazione. ll termine ultimo per le prenotazioni è previsto per il 31 marzo.