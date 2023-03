Etichetta dell’anno 2023 al rosso Verona Igt 2022 Fresco di Masi di Masi Agricola

L“’Etichetta dell’anno 2023” è stata assegnata al vino rosso Verona IGT 2022 “Fresco di Masi”, dell’azienda Masi Agricola, dalla giuria della 27ª edizione della Vinitaly Design International Packaging Competition, presieduta da Paco Adin, famoso e pluripremiato direttore creativo di Supperstudio, a pochi giorni dall’apertura della 55^ edizione del Vinitaly, in programma da domenica 2 aprile a mercoledì 5 aprile. La Vinitaly Design International Packaging Competition è organizzata da Veronafiere-Vinitaly con l’obiettivo di evidenziare i migliori design legati ai vini, ai distillati, ai liquori, e alle birre, oltre che agli oli extra vergine d’oliva. Quest’anno è stato un vero e proprio record di campioni iscritti al concorso: 315 in tutto, provenienti da Italia, Spagna, Slovenia e California.

Premio Speciale "Etichetta dell'Anno 2023", Verona IGT 2022 “Fresco di Masi”, dell’azienda Masi Agricola

In aggiunta ai premi speciali, sono 11 le categorie della gara dove conquistare l’Etichetta d’oro, d’argento e di bronzo e non tutti i premi vengono assegnati dalla giuria, per mantenere sempre alto il livello qualitativo della gara. I vincitori 2023 saranno premiati ufficialmente durante Vinitaly, domenica 2 aprile, alle ore 15, nella sala Puccini (1° piano, galleria tra i padiglioni 6 e 7).

Premio Speciale "Immagine Coordinata 2023", Coop. Soc. Ama Aquilone – Ama Terra

In Italia creatività al top

Le confezioni iscritte al 27° Vinitaly Design International Packaging Competition sono state esaminate da una commissione di esperti a livello internazionale presieduta da Paco Adin, direttore creativo e partner Supperstudio, agenzia di branding e packaging con sede a Madrid e vincitrice per due anni del Design Agency of the Year. A completare la rosa dei giurati: Alessandra Corsi, direttore marketing di Conad, e i designer Chiara Tomasi, Papi Frigerio e Luca Fois.

Etichetta d‘Oro: Olio extra vergine d‘oliva “Ramo d‘oro”

Per la prima volta, il processo di valutazione dei campioni è stato completamente digitalizzato. «È stata una bella esperienza partecipare come presidente della giuria di questo importante concorso organizzato da Vinitaly - commenta Paco Adin - . È stato difficile scegliere i vincitori perché qui in Italia il livello del disegno e della creatività sono molto alti. E ora mi auguro di tornare qui per la prossima edizione per vedere le evoluzioni del design in questo settore», conclude il direttore creativo di Supperstudio.

Premio Packaging Box, Profilia Spa con Birrificio Ventitre – Italian Keller – Birra chiara

Il designer Luca Fois sottolinea: «Il livello medio dei campioni in gara è molto alto e si nota una qualità diffusa e in crescita. Questo mi fa pensare che nelle aziende del vino e degli spirit si stia iniziando ad affidarsi a graphic, label e packaging designer». La collega Chiara Tomasi alza l'attenzione sui nuovi passa avanti da affrontare: «Abbiamo notato un innalzamento del livello qualitativo del packaging ma non è ancora sufficiente perché Stati Uniti, Australia e Spagna sono più avanti dal punto di vista del marketing e quindi investono nel packaging molto di più, anche nella ricerca dei materiali. Questo permette di farsi promozione in modo autonomo direttamente sugli scaffali e risparmiare rispetto a campagne pubblicitarie più costose. Altra cosa importante è che il concorso abbia aperto a olio e birra, perché sono categorie di cui tenere in conto».

Premio Speciale "Ambiente e Sostenibilità", IGT Rosso 2020 della Cantina Goccia – Az. Agr. Il Melocotogno – Umbria

Infine, il commento del giurato Papi Frigerio: «Rispetto all’edizione precedente è emerso che le aziende, attraverso le etichette, riescono a narrare dei contenuti che parlano della marca. Un’etichetta con una bella estetica è facile da realizzare in Italia, dove abbiamo buon gusto; il difficile è farne una che parli con efficacia dei valori del brand o dell’anima del prodotto».

Premio Speciale "Tecnologia e Innovazione", Citra Vini – Ortense – Terre di Chieti IGT Pecorino 2021 – Bag in box

I premi

Durante la Vinitaly Design International Packaging Competition è stato attribuito anche il premio speciale “Packaging Box 2023” all'azienda Profilia Spa con Birrificio Ventitre – Italian Keller – Birra chiara. Premio speciale "Immagine coordinata 2023” alla Coop. Soc. Ama Aquilone – Ama Terra. Il premio “Etichetta GDO” è stato attribuito al Valcalepio Doc Rosso Riserva 2017 della Cantina Sociale Bergamasca, mentre l’IGT Rosso 2020 della Cantina Goccia – Az. Agr. Il Melocotogno – Umbria vince il premio “Ambiente e sostenibilità”.

Al debutto quest’anno, il premio speciale “Tecnologia e innovazione” è stato consegnato a Citra Vini – Ortense – Terre di Chieti IGT Pecorino 2021 – Bag in box.

Tutti i vincitori. Clicca qui