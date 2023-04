Picnic a Milano con Veuve Clicquot Rosé e i maritozzi gourmet di Matì

La primavera nei parchi di Milano, un calice di bollicine chic e un dolce gourmet, cosa volere di più per un momento di relax a due? Proprio dall’idea di condividere un'esperienza, di festeggiare incontri tanto attesi che irradiano gioia è nato il panier da picnic - la tradizionale borsa di paglia francese - ideato da Cosaporto.it, che unisce Veuve Clicquot e Matì in un cestino che arriva in pronta consegna nei parchi milanesi (o ovunque si desidera) a partire da giovedì 13 aprile 23.

Veuve Clicquot e Matì

Delivery très chic

Champagne, maritozzi e panier possono essere consegnati in tempi record (un’ora) in tutti parchi della città o dovunque si desidera – a partire dal balcone di casa propria. L'esclusivo pic nic nella capitale della Moda italiana è nato da Cosaporto, la prima gift-tech italiana che ha rivoluzionato il mondo del delivery, assieme alla celebre cantina di champagne francese Veuve Clicquot e a Matì Gourmet, realtà gastronomica che reinterpreta il maritozzo anche in chiave gastronomica. Il conto alla rovescia per il debutto di questa iniziativa è iniziato, sono disponibili due set da picnic in versione limitata, per due persone, per vivere en plein air l’esperienza unica del picnic iconico e goloso.

Nei set: due calici in policarbonato brandizzati Veuve Clicquot, una bottiglia di Veuve Clicquot Rosé avvolta nella nuova Ice Jacket che mantiene fresco lo champagne fino a un’ora e una selezione dei maritozzi di Matì Gourmet - quattro gusti salati di circa 30 gg: caponata di verdure, ricotta di bufala emulsionata con pesto salato di pistacchio di Bronte, concassé di pomodoro ramato con Hamon Serrano, salmone e avocado oltre a due gusti dolci: panna classico, cioccolato bianco e lampone. Poi a scelta, il panier ovvero la tipica borsa di paglia francese très chic firmata Veuve Clicquot oppure un ampio telo in lino perfetto per sdraiarsi sull’erba. Grazie alla capillarità e alla velocità di Cosaporto.it sarà possibile ricevere in un'ora i kit in tutti i parchi di Milano o ovunque si desideri dalla propria terrazza di casa fino ad un raggio di 10 km dal centro.

Qualche suggerimento per scegliere l'area verde di Milano dove ricevere l'esclusivo panier: Giardini Indro Montanelli, Biblioteca degli Alberi, Parco Baden Powell, Bosco in Città, Parco delle Cave, City Life Parc, Parco Piazza Aspromonte, Parco Nord, Parco Sempione, Parco Ravizza.

Le due selezioni: Picnic experience by Veuve Clicquot

20 kit disponibili - 120,00€

bottiglia Veuve Clicquot Rosé + due calici + cofanetto da sei maritozzi gourmet + ventaglio + borsa di paglia

bottiglia Veuve Clicquot Rosé + due calici + cofanetto da sei maritozzi gourmet + ventaglio + borsa di paglia 20 kit disponibili - 150,00€

bottiglia Veuve Clicquot Rosé + due calici + cofanetto da sei maritozzi gourmet + ventaglio + telo in lino

