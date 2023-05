Osteria dei Poeti, affari nella cantina all’asta: venduti 3mila vini pregiati

Sta per scadere il tempo per chi è alla ricerca di affari nel mondo del vino! Stanno andando letteralmente a ruba le 3mila bottiglie di vino all’asta per il fallimento dell'Osteria dei Poeti. La storica cantina nel centro di Bologna nell’omonima via, dove hanno cenato, bevuto e cantato, vip e scrittori, da Brad Pitt e Angelina Jolie a Francesco Guccini, interessata nel 2019 da un sequestro preventivo per un’inchiesta per bancarotta fraudolenta della Guardia di Finanza. Tra le bottiglie in vendita a prezzi inferiori al 60% del valore di mercato preziosi champagne, pezzi storici e di pregio.

Osteria dei Poeti: all'asta tremila bottiglie di vino e champagne

L’asta è iniziata giovedì 11 maggio in mattinata all’Istituto vendite giudiziarie di Bologna, in via Ca’ dell’Orbo a Castenaso e riguarda, come detto, tutta la cantina della storica Osteria dei Poeti, dopo la dichiarazione di fallimento della società che l’aveva gestita negli ultimi anni, la Volpi srl.

Osteria dei Poeti, affari nella cantina in vendita all’asta

In un lasso di tempo brevissimo, come riporta il Corriere della Sera, è stato venduto oltre il 90% della merce. I pezzi più pregiati, un Masseto italiano, e poi Bordeaux e Chateau francesi, sono stati venduti a 1000 euro a bottiglia, ma sul mercato hanno prezzi che superano i 1600 euro. E poi bottiglie di Supertuscan Sassicaia e Ornellaia vendute a 600 euro per un terzo circa del valore di mercato.

Tra le bottiglie di pregio rimaste ci sono un cognac Delamain del 1935 e due Armagnac del 1950 e del 1951.