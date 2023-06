Vino, le cantine italiane fanno quadrato contro l'etichetta irlandese

Da una parte l’Irlanda con le sue etichette salutistiche sulle bevande alcoliche, dall’altra i vini, gli spiriti e gli aceti italiani che valgono oltre 20 miliardi di euro di fatturato e rappresentano il 21% dell'export complessivo Food & Beverage del nostro Paese, con i mercati britannici e giapponesi al comando nelle importazioni dei prodotti italiani. Questa la fotografia, illustrata da Nomisma, con cui ha preso il via l'Assemblea Generale di Federvini a Roma, proprio a pochi giorni dall'approvazione, in Irlanda, del provvedimento che introdurrà i cosiddetti health warning sulle etichette.

Alle criticità delle etichette, poi, annuncia Federvini, si aggiungono quelle in merito alla riforma del regolamento europeo sugli imballaggi, che presenta evidenti rischi, quali quello di privilegiare le pratiche di riuso, difficili e costose da attuare da parte delle imprese, a discapito del riciclo che vede l’Italia ai vertici in Europa, e di spingere il mercato alla standardizzazione del packaging con effetti negativi sull’immagine dei prodotti.

Export del vino, «bisogna fare squadra per la scelta dell'Irlanda»

Una norma, dicevamo, quella dell'Irlanda, che preoccupa il comparto, e non solo in Italia, non solo per le possibili conseguenze economiche sulle filiere produttive, contravvenendo al principio del libero scambio all'interno dell'Unione Europea, ma anche per la totale assenza di distinzione tra consumo moderato ed abuso. Considerando, poi, la crescita dell'export nel 2022, che potrebbe subire una brusca frenata con la decisione di Dublino.

Vini, Spiriti e Aceti italiani valgono oltre 20 miliardi di euro di fatturato

«La scelta irlandese mette sullo stesso piano consumo e abuso, senza intervenire sull'educazione ad un approccio responsabile e moderato - ha commentato Micaela Pallini, presidente di Federvini - e quel che è peggio è che si rivelerà sostanzialmente inutile. Sulla questione, l'Italia ha saputo muoversi compatta, istituzioni e imprese, ma dobbiamo ora continuare a fare squadra sul piano internazionale per evitare che il caso irlandese possa indurre altri Paesi a seguire la stessa strada. Alla base della decisione irlandese c'è la mancata comprensione che l'abuso si sradica e si combatte con l'educazione, non con il proibizionismo. L'Irlanda e più in generale Bruxelles guardino all'Italia, ai valori della dieta mediterranea e alla sua cultura di consumo consapevole».

Le nuove linee guida della comunicazione commerciale e promozionale degli alcolici

Per questo durante l’Assemblea Generale della Federazione sono state presentate nuove "Linee Guida sull'autoregolamentazione nella comunicazione commerciale e promozionale delle bevande alcoliche", un documento organico che riepiloga le raccomandazioni che tutte le aziende associate devono prendere a riferimento nelle proprie azioni di comunicazione al pubblico. Scopo delle Linee Guida è quello di garantire uno standard di comunicazione commerciale e promozionale di bevande alcoliche che sia corretto e trasparente e che promuova modelli di consumo ispirati ai criteri di misura e responsabilità.

«Abbiamo ritenuto fondamentale redigere Le Linee Guida di autoregolamentazione nella comunicazione commerciale e promozionale di bevande alcoliche per richiamare quei princìpi e quei valori di promozione del consumo moderato e responsabile, che sono sempre stati parte della mission di Federvini. Da questa coscienza, che connota lo spirito delle nostre aziende, nascono le Linee Guida che intendono fornire agli Associati uno strumento concreto per la pianificazione di una comunicazione eticamente corretta» ha ricordato Giuseppe D’Avino, presidente del Gruppo Spiriti di Federvini.