Marchesi Frescobaldi acquisisce Domaine Roy & Fils, produttore dell'Oregon

La rinomata azienda vitivinicola italiana, Marchesi Frescobaldi, ha recentemente annunciato un accordo per l'acquisizione di Domaine Roy & Fils, uno dei produttori più prestigiosi dell'Oregon, noto per la sua eccellenza nella produzione di Pinot Noir e Chardonnay. La transazione è prevista per essere ufficialmente conclusa entro il mese di luglio.

L'ingresso della tenuta di Domaine Roy & Fils in Oregon

«A questo punto della nostra espansione abbiamo colto l’opportunità di acquisire la stupenda tenuta Domaine Roy & Fils nell’Oregon, una delle migliori regioni al mondo per la coltivazione del Pinot nero. Diventare parte di questa comunità è un sogno che diventa realtà». Queste le parole di Lamberto Frescobaldi, presidente di Marchesi Frescobaldi, che aggiunge: «Vorrei ringraziare a nome della famiglia Frescobaldi Marc-Andre’ Roy per averci offerto questa opportunità in Oregon per fare quello che sappiamo fare meglio, coltivare bellissimi vigneti, produrre vini e offrire ai nostri clienti prodotti iconici».

Domaine Roy & Fils: tutto quello che c'è da sapere

Fondata nel 2012 da Marc-Andre’ Roy e Jared Etzel, Domaine Roy & Fils è stata costruita sulla tradizione familiare, poiché i loro padri avevano fondato insieme la rinomata cantina Beaux Freres nel 1991. Fin dall'inizio, la famiglia Roy ha avuto il sostegno di 26 amici provenienti dal Quebec, che li hanno accompagnati nel loro viaggio nel mondo del vino. L'azienda si è rapidamente affermata tra i principali produttori di Pinot Nero e Chardonnay dell'Oregon, ricevendo consistenti riconoscimenti e ottimi punteggi per molte delle loro annate prodotte fino ad oggi.

La tenuta di Domaine Roy & Fils si estende su 40 acri, distribuiti tra due località, nel cuore della rinomata Willamette Valley. Con vigneti esclusivamente dedicati al Pinot Noir (35 acri) e al Chardonnay (5 acri), la tenuta è impegnata a coltivare le uve al 100% in modalità biologica, evitando il ricorso all'irrigazione di soccorso. Situata a soli 45 minuti a sud-ovest di Portland, vicino alla cittadina di Dundee, nella denominazione Dundee Hills Ava, la cantina e il vigneto Iron Filbert godono di una posizione privilegiata, circondata da altre cantine dell'Oregon, tra cui Domaine Serene, Beaux Freres e Domaine Drouhin. L'aggiunta del vigneto Quartz Acorn, situato a soli 25 minuti a est della cantina, nella rinomata denominazione Yamhill-Carlton AVA, consolida ulteriormente la posizione di Domaine Roy & Fils come uno dei produttori di punta nella Willamette Valley.

La cantina di Domaine Roy & Fils, progettata da Waterleaf Architecture, è una struttura moderna composta da due piani. Gli spazi superiori ospitano aree dedicate all'ospitalità e agli uffici, mentre al piano inferiore si trovano gli ambienti di vinificazione e affinamento. La cantina è stata concepita per utilizzare al massimo l'effetto di raffreddamento naturale del terreno e favorire una naturale circolazione dell'aria, garantendo condizioni ottimali per la produzione di vini di alta qualità. Nonostante la fusione con Marchesi Frescobaldi, Marc-Andre Roy manterrà il suo ruolo all'interno di Domaine Roy & Fils come membro del Consiglio di amministrazione e come azionista di minoranza, continuando così a contribuire alla visione e alla direzione dell'azienda.