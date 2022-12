A Capodanno si stapperanno 95 milioni di bottiglie di bollicine italiane

Per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, come da tradizione, si brinderà in compagnia stappando bottiglie di bollicine. Quelle italiane in particolare, nel periodo tra Natale e Capodanno, hanno fatto registrare un aumento della domanda nel Belpaese raggiungendo circa 95 milioni, in aumento dell’1% rispetto allo scorso anno. Come evidenzia Coldiretti, saranno oltre 8 italiani su 10 (84%) a fare un brindisi con spumanti made in Italy a fine anno, secondo un’indagine fatta dall’Istituto Ixè. L’aumento della domanda in Italia e all’estero ha spinto la produzione nazionale, che dovrebbe attestarsi sopra i 970 milioni di bottiglie, per un fatturato di quasi 3 miliardi di euro, dei quali oltre i 2/3 realizzati fuori dai confini nazionali.

A guidare la classifica delle produzioni nazionali è il Prosecco con un’incidenza sulla produzione del 70% degli spumanti imbottigliati che ne ha fatto uno dei simboli del Made in Italy all’estero. Ma in crescita ci sono un po’ tutte le bollicine, dal Franciacorta all’Asti, dal Trentodoc alle piccole produzioni che si sono diffuse velocemente lungo tutto lo Stivale, dall’Abruzzo alla Sicilia, passando per Toscana, Marche, Lazio e Umbria. Ne sono un esempio Trebbiano, Verdicchio, Oltrepò, Alta Langa, Moscato, Falanghina, Grechetto, Malvasia, Grillo, Nero d’Avola, Negroamaro, Durello, Vermentino, solo per citarne alcuni. Si tratta di produzioni a denominazione di origine nell’83% dei casi e nel 6% Igt.

Sulla crescita delle bollicine tricolori pesano tuttavia gli aumenti dei costi di produzione diretti o indiretti a causa del caro energia. Dai vigneti dove i rincari sono stati fino al +170% per i concimi fino alle cantine dove una bottiglia di vetro costa fino al 70% in più rispetto allo scorso anno, ma ad aumentare sono anche i prezzi dei tappi, delle gabbiette per i tappi, delle etichette e dei cartoni di imballaggio per i quali si registrano rincari dal 35 al 45%.

