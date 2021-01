Vitigno Abbuoto, pochi ettari nel Lazio per un vino fresco e tannico

Pubblicato il 17 gennaio 2021 | 11:01

L'Abbuoto, vitigno a bacca rossa del Lazio

itigno a bacca nera dalle origini remote, dalle cui uve si produceva con molta probabilità il, citato dae da altri scrittori. Originario dell’Ager Caecubum, un’ampia zona compresa tra Terracina e Formia nel basso, racchiusa dalla corona dei Monti Ausoni e Aurunci, affacciata sul mare. L’etimologia del nome non ha notizie certe, la tesi più attendibile riguarda la sua area di origine ed in particolare la zona di San Raffaele limitrofa al. Molto probabilmente il termine “Abbuoto” proviene proprio dalla trasformazione del nome “San Puoto”.Come curiosità, risulta sempre il primo vitigno di qualsiasi classificazione alfabetica, non solo italiana ma anche straniera. È stato iscritto alnel 1970. La zona di origine e l’area dove è maggiormente diffuso oggi coincidono perfettamente: il territorio del comune di Fondi, in provincia di, è l’unico a ospitare i pochi ettari di Abbuoto ancora presenti in Italia.Importante ildel vitigno si deve all’aziendadi Itri, gestita dalla famiglia Schettino. Ne producono poche bottiglie dalle vigne di San Raffaele.sulla rivista "" del 1934 scrive che "i mercati sui quali quest’uva ha incontrato molto sono quelli dell’Italia settentrionale e tra questi primeggia quello di Torino".Colore rosso rubino intenso, freschi profumi leggermente. Al gusto mostra buon corpo, discretae una soddisfacente compattezza tannica con note di. Di solito è consumato dopo un breve. Tannino sempre presente. Tra gli abbinamenti gastronomicie con il piatto tipico locale della tradizione contadina, le