Classic Wine Events, nuove opportunità per il vino italiano

Aprirsi in nuovi mercati, crescere ed espandersi è la prima delle mosse necessarie che una qualsiasi azienda deve fare se intende diversificarsi, evolversi insomma. Innegabilmente, quello che rimane dopo due anni di pandemia è la consapevolezza che non basta più guardare al proprio orticello accontentandosi dei frutti che lo stesso ci dona, perché al di fuori c’è di più, e questa è una lezione che sicuramente il recente periodo ci ha insegnato. Monitorare pertanto i mercati emergenti, che possono essere magari ancora inesplorati ma particolarmente favorevoli per il proprio business, è fondamentale. Classic Wine Events ti permette di fare proprio questo.

A partire dal 4 ottobre 2022, grazie ad un particolare format di eventi enologici B2B oriented nati dall’intuito e dall’esperienza di Luca Di Marcangelo (già ideatore di altri format di successo come Old World Wine e Selezione Italia Wine), sarà possibile far conoscere ed espandere la tua cantina vinicola negli emergenti mercati baltici, partendo dalla capitale e più grande città dell’Estonia, Tallinn. Il 4 ottobre all’Hotel ParkInn Conference & Spa Hotel Tallinn, Classic Wine Events terrà il primo degli appuntamenti della sua serie per questo 2022. Un evento aperto a tutti coloro che vorranno cogliere l’occasione per espandere il proprio brand in maniera nuova e diretta.

Promuovere l’eccellenza enologica italiana nei mercati esteri

Facendo un focus sul luogo protagonista del primo evento di Classic, l’Estonia è sicuramente tra i più fiorenti dei mercati delle tre repubbliche baltiche. Non un luogo in cui si produce del vino, certamente, quanto più un Paese in cui, grazie alla vicinanza con la Finlandia, l’interesse per i vini italiani è aumentato esponenzialmente, ponendo la lente d’ingrandimento degli acquirenti su vari prodotti nostrani, tra cui quelli biologici come vini dal profilo sostenibile.

Partecipando all’evento, grazie ad esperti, importatori locali, incontri tra produttori, degustazioni walkaround e conferenze dedicate al mondo del vino, scoprirai come espandere il tuo marchio con facilità e professionalità, potendo anche farti conoscere da importanti testate giornalistiche internazionali. Con lo scopo di mettere in connessione la tua cantina e il tuo brand con consorzi locali, produttori, buyers e stampa internazionale, Classic Wine Events ti permetterà di fare una vera full-immersion in quello che è un mondo di nuove opportunità per il tuo vino.

Per prenotare la partecipazione ad uno degli eventi a numero chiuso con i buyers e gli importatori locali è sufficiente visitare il sito www.classicwineevents.com e inviare la propria candidatura.