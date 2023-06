Estate alle porte: i drink per un aperitivo in spiaggia fresco e dissetante

Con l’estate ormai alle porte è arrivato il momento di godersi i momenti di relax e le vacanze tanto attese. E l’occasione perfetta per rilassarsi sorseggiando un drink è un aperitivo in spiaggia o una serata con gli amici.

Il gin è una soluzione popolare e rinfrescante per le bevande estive, perfetto in abbinamento con toniche o altri liquori per creare cocktail più elaborati. La sua versatilità lo rende un must-have per i mesi più caldi, grazie alla sua particolare freschezza, soprattutto nella sua versione agrumata. Grazie al gusto unico del Malfy Gin con Limone , infatti, è possibile preparare deliziosi drink estivi dal sapore rigenerante e dissetante che, proprio per queste qualità, risultano essere perfetti da sorseggiare in riva al mare. Ecco qualche ricetta da cui prendere spunto.

Gin Spritz Limone

Per questo cocktail servono 60 ml di gin al Limone, 90 ml di Prosecco, 30 ml di soda e, infine, una fetta di limone per guarnire. In un bicchiere alto con ghiaccio, si versa il gin al limone, il Prosecco e la soda. Si mescola delicatamente, si guarnisce con una fettina di limone sul bicchiere e si serve con qualche stuzzichino: il gioco è fatto.

Gin Tonic Limone

Per questa variante al limone del gin tonic serviranno 50 ml di gin al Limone, 150 ml di acqua tonica e, infine, una fetta di limone per guarnire. Si parte da un bicchiere alto con ghiaccio nel quale si andrà a versare il gin e l’acqua tonica. Basta poi mescolare, guarnire a piacere e servire.

Limonata al Gin

La limonata al gin è deliziosa. Per prepararla basta un bicchiere alto con ghiaccio fino all’orlo nel quale versare il gin al limone, circa 45 ml, 120 ml di limonata e un rametto di menta per guarnire. Il risultato è buonissimo.

Gin Sour Limone

Questa variante è più elaborata ma vale la pena provarla. Occorrono 60 ml di gin al limone, 30 ml succo di limone fresco, 15 ml sciroppo di zucchero, albume d'uovo fresco e una fetta di limone per guarnire. Per la preparazione versare nello shaker il gin agrumato, il succo di limone fresco e lo sciroppo di zucchero. Aggiungere anche 15 ml di albume d'uovo pastorizzato e agitare con molta forza. Per finire, versare il contenuto in un bicchiere basso con ghiaccio e servire con qualche decorazione fruttata.

Gin Ginger Limone

Per questo cocktail, invece, abbiamo bisogno di 60 ml di gin al limone, 120 ml ginger ale e di una fetta di limone per guarnire. In un bicchiere alto con ghiaccio versare il gin e il ginger ale, mescolare delicatamente e, infine, servire ben freddo.

Granita Gin e Limone

Per una granita sfiziosa e rinfrescante serviranno, infine, 60 ml di gin al Limone, 120 ml di acqua gassata, il succo di mezzo limone, 1 cucchiaio di sciroppo di zucchero, del ghiaccio tritato e, infine, delle foglie di menta per guarnire.

Si inizia dal frullatore, nel quale inserire il gin al limone, l'acqua gassata, il succo di mezzo limone e lo sciroppo di zucchero. Aggiungere poi il ghiaccio tritato e frullare fino a ottenere una consistenza granulosa. Versare il contenuto in un bicchiere e decorare con le foglie di menta.