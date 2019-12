Natale e Capodanno nel mondo Lusso e gourmet da Roma a Dubai

Pubblicato il 17 dicembre 2019 | 16:05

atale e Capodanno in giro per il mondo, cambiano i Paesi, le tradizioni e i fusi orari, ma resta la voglia di divertirsi e di mangiare bene.Partiamo da Antinoo’s Lounge & Restaurant al Sina Centurion Palace, Venezia. Situato tra Punta della Dogana e la Peggy Guggenheim Collection, il ristorante deve il suo nome all’amante dell’imperatore Adriano, il cui profilo era raffigurato su un’antica e rara moneta rinvenuta nel 2009 durante i lavori di restauro del palazzo. Giancarlo Bellino, in meno di un anno dalla nomina di executive chef, ha ottenuto le tre forchette e il piatto sulla Guida Michelin 2020, un cappello ne La Guida de L’Espresso e due forchette nel Gambero Rosso. Il menu delle feste è disponibile da martedì 24 a domenica 29 dicembre (4 portate, 110 euro). Per il Cenone, Gran Galà di Capodanno con show di un illusionista, DJ-set e performance di un tenore dal teatro "La Fenice". Menu da 8 portate, 460 euro).The Flair Rooftop Restaurant al Sina Bernini Bristol, Roma. L’executive chef Alessandro Caputo, di origini siciliane, propone una cucina dal carattere fresco, entusiasmante e sofisticato come l’ambiente coinvolgente in cui opera. Il nome del ristorante rispecchia a pieno l’eleganza, l’equilibrio e il fascino dei piatti da lui proposti. In programma la cena della Vigilia di Natale, il pranzo di Natale e il Cenone di Capodanno (90 euro le prime due proposte, 380 la terza)Il Giardino Restaurant al Sina Villa Medici - Autograph Collection, Firenze. Una commistione di tradizioni ed estro culinario contraddistinguono la proposta del ristorante Il Giardino, guidata dall’executive Chef Luigi Incrocci, mugellano Doc: specialità toscane rivisitate, da assaporare in una cornice raffinata che si affaccia sul giardino con piscina. Un angolo incantato nel cuore della città di Firenze. Cucine aperte per il pranzo natalizio (6 portate, 80 euro) e il Cenone (8 portate, 190).Collins’ Restaurant al Sina Brufani, Perugia. Un ambiente raffinato e pieno di storia: il ristorante è infatti ospitato nei sontuosi saloni dell’unico 5 stelle della città umbra che vanta una storia nata nel 1884. Il Collins’ offre una straordinaria esperienza di piacere che armonizza alla perfezione la tradizione gastronomica della regione e la creatività degli chef. Anche in questo caso, pranzo di Natale (8 portate, 65 euro) e il Cenone (9 portate, 150 euro).Tante le proposte dei Les Collectionneurs.Ammirando lo skyline di Milano: Per un Natale e San Silvestro metropolitano, in un luogo trendy e di respiro internazionale, l’indirizzo è Ceresio 7 Pools & Restaurant, al quarto piano di un imponente palazzo storico. In cucina la creatività di chef Elio Sironi, socio di Euro Toques Italia. Menu di Natale a partire da 85 € a persona, e per Capodanno 230 € a persona (bevande escluse).A Monza va in scena il Christmas Brunch: All’Hotel de la Ville, storica dimora di fronte alla maestosa Villa Reale di Monza, i festeggiamenti iniziano in anticipo e si concludono domenica 22 dicembre con un elegante brunch da condividere con amici e famigliari. La calda accoglienza che la famiglia Nardi riserva da generazioni agli ospiti che scelgono di soggiornare in una delle 70 eleganti camere, e le invitanti specialità dello chef Fabio Silva allieteranno l’attesa del Natale. Tariffe a camera a notte € 150 - Menu delle feste a partire da € 70 a persona.Esperienze di gusto… anche take away: È in un’antica corte, in un angolo di quiete di Seregno (alle porte di Milano), che da venticinque anni il ristorante Pomiroeu delizia viaggiatori curiosi e appassionati di cucina con proposte sempre in evoluzione firmate dal rinomato chef Giancarlo Morelli, socio di Euro Toques Italia. Menu di Natale € 140 a persona, degustazione di Capodanno € 160 a persona (servizio e bevande non inclusi).Natale di benessere alla scoperta dei borghi biellesi: Santo Stefano Spa Relais di Sandigliano, a pochi minuti dal centro di Biella, è un’oasi di assoluto relax e punto di partenza per andare alla scoperta di borghi caratteristici e di eventi in programma per il periodo natalizio. Tariffe camere a partire da € 90.All’ombra del vulcano più alto d’Europa: Nel borgo rurale di Calatabiano, poco distante da Taormina e dalla suggestiva vetta innevata dell’Etna, si trova il Castello di San Marco, dimora barocca di fine Seicento. Tariffe pacchetto “Salotto d’inverno” a partire da € 300 a camera, offerta Capodanno a partire da € 240.Tradizioni e sapori della Provenza: Nel sud della Francia, nel caratteristico dipartimento delle Bouches du Rhone, ai piedi del Massif della Sainte Baume e del monte Garlaban, al La Magdeleine – Mathias Dandine tutto è pronto per far vivere ai viaggiatori un bon Noël all’insegna delle tradizioni della Provenza. Pacchetto di Natale a partire da € 455 a camera a notte con inclusa la cena della vigilia, soggiorno di Capodanno a partire da €605 a camera a notte con cenone.La magia delle Langhe: Duchessa Margherita, nella Langa Monregalese, è una dimora storica del XIX secolo dalla quale si può ammirare la cupola ellittica del Santuario di Vicoforte. Pacchetto “Pranzo di Natale” € 150 a persona pranzo con bevande incluse, soggiorno “Capodanno 2020” € 145 a persona cena inclusa; “Romantico weekend sulla neve” € 95 a persona.Feste di gusto pieds dans l’eau: Sulla spiaggia della baia di Posillipo, Palazzo Petrucci Ristorante accoglie i viaggiatori in uno scenario da cartolina. Menu di Natale € 180 a persona bevande incluse, Cenone di Capodanno € 350 a persona bevande escluse.Il 30 dicembre invece La Posta Vecchia Hotel di Ladispoli (Rm) riaprirà le porte per celebrare l’arrivo del nuovo anno all'insegna della cordiale ospitalità e della buona tavola. Nell'occasione gli ospiti saranno circondati dalla magia dei camini ardenti, della ricca biblioteca e del ristorante gourmet The Cesar, regno incontrastato dello chef Antonio Magliulo, mentre all’Health&Beauty Centre non dovranno fare altro che abbandonare corpo, mente e spirito nelle mani esperte delle terapiste che proporranno trattamenti con i prodotti Santa Maria Novella e Biologique Recherche. La notte di San Silvestro si festeggerà con una cena di gala al ristorante The Cesar e un menu gourmet creato dallo Chef Magliulo. Il costo del menu è di € 350 per persona, vini e bevande escluse.Si va poi all’estero con le proposte di Idee per viaggiare. Idea New York: per la partenza del 28 dicembre, 5 notti al Westin Grand Central (4 stelle) a partire da 1.480 euro a persona, voli inclusi, in solo pernottamento.Idea Mauritius: per la partenza del 30 dicembre propone 6 notti al The Ravenala Attitude (4 stelle) a partire da 2.000 euro a persona, voli e trasferimenti inclusi, trattamento di mezza pensione, in camera Couple Suite.Idea Maldive: per la partenza del 28 dicembre, offre 7 notti al Royal Island Resort & Spa (4 stelle Superior) a partire da 3.520 euro a persona, voli e trasferimenti inclusi, in pensione completa, camera Beach Villa.Idea Dubai: per la partenza del 30 dicembre, propone soggiorno di 7 notti al The Rove Downtown Dubai (3 stelle) con quote a partire da 1.520 euro a persona, voli e trasferimenti inclusi, pernottamento e prima colazione, camera Sea View. La proposta comprende anche il Trio Package (cena nel deserto con safari, visita di Dubai con guida multilingue, crociera sul Creek con cena a bordo).