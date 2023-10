Gruppo Caffo prende il volo alla fiera internazionale dedicata al duty free

Gruppo Caffo 1915 sta prendendo in considerazione una strategia di espansione nei mercati esteri, puntando a farsi conoscere dai milioni di passeggeri che frequentano i duty-free degli aeroporti internazionali. L'azienda, con sede in Calabria e leader nel mercato italiano grazie al suo prodotto di punta, Vecchio Amaro del Capo, ha recentemente partecipato alla Tfwa World Exhibition & Conference a Cannes, la fiera internazionale dedicata al comparto duty-free e travel retail mondiale. Questo evento ha rappresentato un'opportunità chiave per entrare in contatto con i consumatori stranieri: il commercio al dettaglio aeroportuale, infatti, è uno dei settori commerciali in più rapida crescita, e secondo Nuccio Caffo, amministratore delegato di Gruppo Caffo 1915, «gli aeroporti sono un canale retail fondamentale, specialmente per il nostro gruppo, che sta espandendosi oltre i confini nazionali. In Italia, siamo già ben presenti nei duty-free, dove i passeggeri possono acquistare i prodotti Caffo prima di lasciare il nostro paese».

Grande successo di Gruppo Caffo alla Tfwa World Exhibition & Conference

Gruppo Caffo, la linea di prodotti S.Maria al Monte ha suscitato un notevole interesse in fiera

Ora, l'obiettivo è offrire ai passeggeri nei principali aeroporti europei e mondiali l'opportunità di scegliere tra la vasta gamma di liquori premium di Caffo e di portare a casa come souvenir la migliore artigianalità e il sapore autentico della tradizione italiana. Gabriele Langella, direttore export di Gruppo Caffo 1915, sottolinea che «Vecchio Amaro del Capo è il nostro brand leader che stiamo spingendo insieme altri liquori di pregio dai gusti classici come i nostri Amaretto, Sambuca, Limoncello, tutte specialità realizzate con prodotti naturali e con metodi artigianali che gli stranieri amano molto. Stiamo puntando anche su Clementino della Piana, la nostra ultima creazione, ottenuto dalla lavorazione delle clementine di Calabria Igp; unico nel suo genere è una novità assoluta a livello internazionale tanto che sta già spopolando all’estero». La linea di prodotti S.Maria al Monte, poi, ha suscitato un notevole interesse tra gli acquirenti presenti alla fiera. Questa linea rappresenta l'eccellenza della produzione di liquori italiani per la sua storia, artigianalità, qualità premium e ampia varietà.

Nuccio Caffo: «La partecipazione alla Tfwa World Exhibition & Conference è un passo importante verso la conquista di nuovi mercati»

«La nostra partecipazione alla Tfwa World Exhibition & Conference è stata un passo importante verso la conquista di nuovi mercati, simile a quanto è successo con Vecchio Amaro del Capo, che ha ottenuto il suo successo grazie ai turisti che, al termine delle vacanze, portavano a casa il nostro amaro come ricordo della Calabria - ha detto Nuccio Caffo, amministratore delegato del gruppo. Speriamo che i passeggeri che viaggiano in tutto il mondo facciano lo stesso».

Gruppo Caffo 1915 è oggi presente in altri importanti eventi fieristici internazionali, tra cui il Bar Convent di Berlino, Fibar a Valladolid e Athens Bar Show in Grecia, dove continuerà a promuovere i suoi prodotti e a incontrare professionisti del settore del bartending e dei liquori.

