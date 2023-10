Emozioni dal Mondo, la gran medaglia d’oro a un Cabernet Sauvignon australiano

Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme, l’unico concorso al mondo riconosciuto ufficialmente dall’Oiv, l’Organisation international de la vigne et du vin, per quanto riguarda i tagli bordolesi, blend di uve Merlot e Cabernet, ha assegnato la gran medaglia d’oro all’australiano One Giant Leap Cabernet Sauvignon dell’azienda Wakefield Taylors Wines che si è aggiudicato il punteggio di 92,7. 80 le medaglie d’oro di cui all’Italia 37. Sono stati anche assegnati i 22 Premi della stampa “Roberto Vitali” al vino che, per ogni nazione, ha ottenuto il punteggio più alto dalla giuria dei giornalisti. Tra questi un solo italiano: il Valcalepio Rosso Doc 2021 di Magri Sereno.

Le medaglie d'oro d’Italia

91,500 Azienda Agricola FRISON GABRIELLA - CANTINA DELAITI Trentino ITALIA IGT Merlot Vigneti delle Dolomiti Adagio Merlot 2020

91,000 CANTINE VITEVIS SCA -CANTINE DI CASTELNUOVO DEL GARDA Veneto ITALIA IGT Veneto Merlot Bosco del Gal - Nero Assolutamente 2020

90,800 Società Agricola GOZZI CESARE e FRANCO S.S. Lombardia ITALIA IGT Alto Mincio Rosso Magrini 2018

90,500 LOCATELLI CAFFI Società Agricola Lombardia ITALIA DOC Valcalepio Rosso Valcalepio Rosso 2021

90,500 Tenute Agricole MASCIARELLI s.r.l. - VALORI SRL Soc. Agr.- Abruzzo ITALIA IGT Colli Aprutini Merlot Chiamami quando piove INKIOSTRO Merlot VALORI 2017

90,400 CABERT SPA - CANTINA DI BERTIOLO Friuli Venezia Giulia ITALIA DOC Friuli Colli Orientali Merlot Casali Roncali Merlot 2021

90,400 TALLARINI SRL Lombardia ITALIA IGT Bergamasca Rosso Arlecchino 2017

90,333 CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A. Veneto ITALIA DOC Colli Euganei Riserva Notte di Galileo 2020

90,333 Società Agricola DONNA OLIMPIA Toscana ITALIA DOC Bolgheri Rosso Toscana Campo alla Giostra 2018

90,300 Azienda Agricola FRISON GABRIELLA - CANTINA DELAITI Trentino ITALIA IGT Rosso Vallagarina Mercà Largo 2020

90,200 Azienda Agricola CAMPO ALLA SUGHERA Toscana ITALIA DOC Bolgheri Rosso Toscana Adèo 2020

89,900 TENUTA MOSOLE SERGIO Veneto ITALIA DOC Venezia Cabernet HORA SEXTA 2019

89,800 Azienda Agricola BERTAGNA GIANFRANCO Lombardia ITALIA IGP Alto Mincio Merlot Rosso del Chino 2019

89,700 CASCINA BELMONTE di Di Martino Enrico Lombardia ITALIA IGP Benaco Bresciano Stramonia 2021

89,700 Azienda Agricola LA ROVERE di Magri Vincenzo Lombardia ITALIA DOC Valcalepio Rosso Riserva Sancta Crux 2016

89,600 Azienda Vitivinicola PARCO DEL VENDA Veneto ITALIA DOC Colli Euganei Cabernet Riserva Colli Euganei Cabernet Riserva Doc Boccon 2020

89,500 Azienda Agricola COLMELLO di Forner Lino e Matteo S.S. Veneto ITALIA DOC Asolo Montello Merlot Rosso della Rocca Merlot 2020

89,500 AMASTUOLA Società Agricola SS Sicilia ITALIA IGP Puglia Onda del Tempo 2019

89,444 CAVIT S.C. Trentino ITALIA DOC Trentino Cabernet Sauvignon Bottega Vinai 2020

89,444 LA CANTINA DEI COLLI RIPANI Marche ITALIA DOCG Offido Rosso Leo Ripano 2018

89,400 FERNANDO PIGHIN & FIGLI S. Agr. a R.L. Friuli Venezia Giulia ITALIA DOC Friuli Grave Merlot Friuli Grave Merlot 2020

89,300 CANTINE COLOMBA BIANCA Soc. Coop. Agricola Sicilia ITALIA DOC Sicilia Cabernet Sauvignon Vitese 2022

89,111 MAGRI SERENO Azienda Agricola s.s. Lombardia ITALIA DOC Valcalepio Rosso Valcalepio Rosso DOC 2021

89,111 CAVIT S.C. Trentino ITALIA DOC Trentino Merlot Bottega Vinai 2020

89,100 CANTINA SOCIALE BERGAMASCA Lombardia ITALIA DOC Terre del Colleoni Incrocio Terzi N.1 Incrocio Terzi N.1 Anfora 2022

89,100 Soc. Agr. Vitivinicola LA COSTA dei F.lli Franchin S.S. Veneto ITALIA IGT Cabernet Veneto La Costa Cabernet 2022

89,100 Società agricola GIORNI SNC Basilicata ITALIA IGT Basilicata Cabernet Sauvignon Orneto 2019

89,000 Azienda Agricola BERTAGNA GIANFRANCO Lombardia ITALIA IGP Alto Mincio Cabernet Rosso del Barone 2020

89,000 Società Agricola CAFERRO Veneto ITALIA DOC Colli Euganei Rosso Sassigrigi Rosso 2021

89,000 MAELI Società Agricola S.S. Veneto ITALIA DOC Colli Euganei Maeli Rosso ∞ 2019

88,900 CANTINE VITEVIS SCA -COLLI VICENTINI s.c.a.- Veneto ITALIA IGT Veneto Rosso Carlo V Il Rosso Dell' Imperatore 2018

88,800 TOSER VINI SPA Veneto ITALIA IGT Cabernet Veneto Toser Cabernet

88,800 Azienda Agricola BERTAGNA GIANFRANCO Lombardia ITALIA IGP Alto Mincio Rosso Montevolpe Rosso 2018

88,778 MORENICA Società Agricola S.r.l. Lombardia ITALIA DOP Garda Merlot Leonatus, Perla del Garda 2015

88,778 Azienda Agricola F.LLI RECCHIA SA Veneto ITALIA IGT Rosso Veneto Korvilot 2019

88,778 AMASTUOLA Società Agricola SS Sicilia ITALIA IGP Puglia Capocanale 2019

Emozioni dal mondo ha visto protagonisti a Bergamo più di 250 campioni e 90 giudici arrivati da 30 Paesi di tutto il mondo. In particolare, metà dei vini spediti a Bergamo provengono dall’estero: i più lontani sono i sette australiani, ma ci sono anche campioni da Sudafrica e California. Folta la presenza dei vini serbi, con una cinquantina di etichette, sono presenti anche produzioni da Macedonia, Bosnia e Grecia.

La manifestazione, nata nel 2004 da un’idea dell’enologo Sergio Cantoni è stata supportata negli anni dall’associazione Vignaioli Bergamaschi e dal Consorzio Tutela Valcalepio. Il format scelto per la kermesse ha sempre avuto un’attenzione particolare al territorio ospite. «Uno degli obiettivi che da sempre di Emozioni dal Mondo si prefigge è quello di comunicare Bergamo e i suoi prodotti nel mondo - commenta Sergio Cantoni - Ogni anno una location diversa ospita le degustazioni ufficiali tra palazzi nobiliari, castelli e strutture della bergamasca: un matrimonio fra vino, gastronomia, storia e cultura».