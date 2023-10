Biologica e sostenibile: la nuova linea di caffè di Julius Meinl

Julius Meinl è tornata ad Host Milano. La storica torrefazione viennese con cuore produttivo in Italia, che da oltre un secolo e mezzo tramanda di generazione in generazione il proprio know-how e la propria passione per il caffè ha raccontato, durante la kermesse meneghina, i suoi progetti e prodotti di punta pensati per il settore Horeca, con un focus speciale sul mondo del caffè applicato nella pasticceria. «Siamo molto orgogliosi di presentare ad Host la nostra nuova linea Julius Meinl The Originals Bio per Fairtrade. Una doppia certificazione quindi, che garantisce l'utilizzo da ciascun chicco di pratiche agricole biologiche, ma anche un compenso equo ai coltivatori nei paesi di origine. È una filiera sostenibile, siamo molto contenti della collaborazione offerta con Fairtrade perché effettivamente garantisce, oltre al prezzo minimo di mercato, anche un prezzo Premium, che i coltivatori nei paesi di origine possono decidere autonomamente per migliorare le loro pratiche, le loro condizioni di vita e di lavoro» ha dichiarato Andreea Postolache, responsabile globale innovazione canale Horeca dell'azienda.

La gamma di caffè di Julius Meinl ispirata alla città di Vienna

Questa gamma è una gamma ispirata a Vienna. E per evidenziare il legame con la natura, l'azienda ha scelto tre posti iconici della città dove natura e cultura si uniscono: «La prima è Belvedere Blend, una miscela 100% araba, che si ispira al museo Belvedere, circondato da un parco in stile francese, un bellissimo patrimonio dell'Unesco. Poi abbiamo Gloriette Gold, una miscela arabica, robusta, gloria, che si ispira al monumento del 1775 che si trova proprio davanti a Schönbrunn e che gode di una vista bellissima sul parco che circonda la città di Vienna. La terza è un'altra miscela arabica robusta che si ispira al fiume Danubio ed è la miscela più ricca, più intensa. In questo modo riusciamo anche a venire incontro ai gusti di tutti i consumatori, dal nord Europa al sud Europa, con la miscela più intensa che che è Danube Delight. Sono tre miscele di cui siamo molto orgogliosi perché rappresentano il nostro impegno per una filiera sostenibile. Ricordo anche il progetto Generations che è partito nel 2018, che sostiene la Colombia e da quest'anno anche l'Uganda. Infine un altro impegno importante della nostra azienda è quello di arrivare nel 2025 ad avere 100% del nostro caffè ottenuto in maniera responsabile» ha poi concluso Postolache.

