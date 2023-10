Il Vermouth di Torino è marchio certificato negli Usa

Il Vermouth di Torino è certificato in Usa. Il Consorzio annuncia, infatti di aver ottenuto il Marchio di Certificazione dall'United States Patent and Trademark Office (Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti). Con questo riconoscimento è potenziata la tutela internazionale del Vermouth di Torino Igp, il vino aromatizzato con Indicazione geografica protetta più famoso d’Italia ed unico vermouth al mondo ad avere tale status riconosciuto.

Il Consorzio del Vermouth di Torino ha ottenuto il Marchio di Certificazione negli USA

Vermouth di Torino, dopo 3 anni certificato in Usa

«Il Marchio di certificazione statunitense, non è sempre così facile o scontato da ottenere - rileva il presidente, Roberto Bava - ci sono voluti tre anni di lavoro durante i quali il Consorzio ha operato in stretta collaborazione con le storiche case produttrici del Vermouth di Torino, che hanno messo a disposizione i loro archivi allo scopo di raccogliere i documenti necessari per la preparazione del dossier. Queste autentiche testimonianze hanno permesso di dimostrare che il Vermouth di Torino è stato venduto negli Stati Uniti dai Soci del Consorzio in modo continuativo a partire dal 1866 fino ad oggi e di ottenerne i diritti di antecedenza».

«Il Consorzio del Vermouth di Torino è costantemente attivo per salvaguardare i consumatori dalle pratiche di etichettatura ingannevoli - commenta Pierstefano Berta, direttore del Consorzio - Lavorando costantemente con le Istituzioni italiane e con gli Uffici Marchi di altri Paesi per ottenere la massima protezione del Vermouth di Torino, è diventato chiaro che avevamo bisogno di un’ampia protezione negli Usa, Paese che rappresenta un mercato molto rilevante per i Soci del Consorzio».

Marchio al Vermouth di Torino: obiettivo proteggere i consumatori

Con l'ottenimento di questo Marchio di Certificazione, il Consorzio ha coronato un percorso che ha visto negli ultimi anni la protezione della Igp, del nome del Vermouth di Torino e dei marchi consortili in Italia e in tutti i Paesi dell'Unione Europea, oltre che in numerose altre nazioni. La registrazione negli Usa è fondamentale nel percorso a livello globale di protezione e controllo della denominazione "Vermouth di Torino Igp": è uno stimolo per il Consorzio di Tutela a negoziare con altri Paesi e a potenziare il suo obiettivo di proteggere i consumatori in tutto il mondo dalle possibili imitazioni di un prodotto storico e tradizionale, vanto del Piemonte, dell'Italia e dell’Europa.