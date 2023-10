Nordés Gin, la “Maxia Pura” della Galizia alla conquista del mercato italiano

Il gin galiziano premium che ha conquistato il cuore degli intenditori, Nordés Gin, da quasi sette anni di presenza sul mercato italiano, è in crescita costante nel comparto degli spirits, distinguendosi per la sua autenticità e il suo gusto unico. Il mercato del gin, infatti, è affollato da numerosi brand, ma Nordés Gin si fa notare grazie alla sua provenienza e agli 11 botanicals selezionati con cura, tra cui spiccano sei selvatici della tradizione galiziana, che gli conferiscono il suo carattere fresco e balsamico. Un gusto equilibrato che lo colloca tra i migliori gin premium, un piccolo piacere perfetto da godersi in buona compagnia.

Tutto quello che devi sapere sul Nordés Gin

Prodotto in Galizia, Spagna, Nordés Gin è il risultato di un'attenzione meticolosa per gli ingredienti che lo compongono, che uniscono tradizione e innovazione in ogni sorso. La sua origine a Vedra, cittadina vicino a Santiago de Compostela, nel nord-est della Spagna, è fondamentale per poter riflettere la Magia Pura (Maxia Pura in galiziano) di Nordés, trasmettendo al contempo tutte le sfumature dell'Oceano Atlantico, l'oceano in cui è nato. Nordés Gin sorprende per l'equilibrio di sapori dei botanicals della tradizione galiziana, come la menta, la salvia o l'alloro, per esempio, le essenze provenienti da oltreoceano, il distillato di vino e il tocco unico della squisita uva Albariño.

Le caratteristiche del Nordés Gin

Nordés Gin viene prodotto seguendo un’antica formula segreta: macera separatamente ciascuno dei suoi botanicals, con una durata diversa, adeguata al profilo aromatico che si cerca, da poche ore a quasi un mese in certi casi, prima di procedere alla distillazione. Il risultato è un distillato il più equilibrato possibile. Un processo lento e molto attento che lo rende un gin incomparabile, aromatico e rinfrescante, come il vento che gli dà il nome, il Nordés.

Nordés Gin, una crescita costante e positiva e l’espansione a livello nazionale

Nel corso degli anni, Nordés ha dimostrato una crescita costante nel settore, con una proiezione di volume annuale di circa 100mila bottiglie. «Negli ultimi anni c'è stato un considerevole aumento del numero dei gin sul mercato italiano con una previsione di incremento di un ulteriore 7% nel corso dei prossimi anni e Nordés sta sicuramente fornendo un contributo importante in questa crescita. La tendenza positiva del gin contribuirà poi a un ulteriore aumento delle vendite, con una crescita prevista tra il 25% e il 35% annuo» ha dichiarato Gian Paolo Di Pierro, brand ambassador di Nordés. «Negli anni passati, abbiamo registrato un aumento delle vendite del 30%, confermando la nostra posizione di riferimento nel settore».