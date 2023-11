Pasqua Vini è la cantina “Innovator of the Year” per Wine Enthusiast

Pasqua Vini, un'azienda vinicola di spicco con sede a Verona, è stata insignita del prestigioso titolo di "Innovator of the Year" dalla rivista Wine Enthusiast come parte dei Wine Star Awards. Un premio che sottolinea il contributo straordinario dell'azienda al mondo del vino, riconoscendo il suo ruolo pionieristico sia in vigneto che sul mercato. Fondata nel 1925 e con una ricca tradizione vinicola che copre un secolo, Pasqua Vini è guidata verso il futuro dalla terza generazione della famiglia, con il presidente Umberto Pasqua e i suoi figli Riccardo e Alessandro. L'azienda si distingue per il suo impegno costante nella ricerca e sperimentazione delle tecniche di vinificazione e stili innovativi. Questa mentalità innovativa si estende anche all'approccio di marketing e comunicazione, posizionando con successo i loro prodotti nei mercati chiave come gli Stati Uniti e l'Asia.

Il presidente Umberto Pasqua e i suoi figli Riccardo e Alessandro

«Questo riconoscimento testimonia la nostra volontà di contribuire a plasmare il futuro del settore - ha dichiarato Riccardo Pasqua, ceo di Pasqua Vini. Essere "Innovatore dell'anno" è un onore e una profonda responsabilità, non solo dunque un risultato eccezionale ma anche una pietra miliare significativa nella nostra storia centenaria». Alessandro Pasqua, presidente di Pasqua Usa ha concluso: «Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il nostro eccezionale team, che ringrazio profondamente per l'incessante dedizione e il duro lavoro. Esprimiamo la nostra più profonda gratitudine a Wine Enthusiast, pronti a proseguire questo viaggio insieme creando esperienze straordinarie per gli amanti del vino in tutto il mondo».

Pasqua Vini e la linea "Mai Dire Mai", un progetto di rilievo

Un progetto di particolare rilievo di Pasqua Vini è la linea "Mai Dire Mai", introdotta nel 2016 con l'Amarone 2010 e il Valpolicella 2012, che mira a trasmettere l'eccellenza della Valpolicella. Nel 2017, hanno creato l'11 Minutes Rosé, il primo rosé italiano a effettuare la macerazione sulle bucce, e nel 2020 hanno lanciato Y by 11 Minutes, un blend parzialmente affinato in rovere. Nel 2021, Y by 11 Minutes ha ottenuto la certificazione biologica. Altri vini iconici includono "Hey French You Could Have Made This but You Didn't," un bianco multi-vintage e "Fear No Dark," un blend di Cabernet Sauvignon e Oseleta nel segmento ultra-premium. La strategia di Pasqua Vini si basa sulla ricerca dell'eccellenza sia nei vari terroir che in cantina, con investimenti in infrastrutture e tecnologia.

Pasqua Vini è anche sostenibilità

L'azienda ha anche dimostrato il suo impegno per la sostenibilità, ottenendo la certificazione con lo Standard Sopd "Sustainable organization module - OS" di Equalitas nel 2022 e avviando un progetto pilota di "vigneto naturale" nel 2018, promuovendo pratiche sostenibili. Al di fuori della produzione vinicola, Pasqua Vini si impegna attivamente a promuovere la creatività collaborando con artisti e creatori di arte digitale e contemporanea, in particolare negli ultimi tre anni di Vinitaly, commissionando installazioni immersive. Con una presenza in 72 Paesi in tutto il mondo e un fatturato globale consolidato di 72 milioni di dollari nel 2022, Pasqua Vini continua a essere un punto di riferimento nel settore vinicolo, grazie ai suoi vini premium innovativi e iconici che guidano le vendite nei mercati chiave come Italia, Regno Unito e Stati Uniti.