Pinot Noir Day: Pellegrini Spa racconta il nuovo vino di Maso Cantanghel

Già nota per il suo "Vigna Cantanghel Pinot Nero Trentino Doc", ora Maso Cantanghel, cantina guidata da Federico Simoni, propone un nuovo Pinot Nero 100% che racchiude tutto il savoir faire dell'azienda nella coltivazione di questa uva. Si tratta di un vino rosso rubino vivace e brillante che matura in barrique e che regala note speziate di frutti rossi, di mora e mirtillo nero. In bocca sorprende per la sua lunghezza e piacevolezza e si distingue per la spiccata mineralità e per le sue qualità di eleganza ed equilibrio. Perfetto sia con carni bianche e rosse, ma anche con arrosti, selvaggina da piuma e agnello.

Pinot nero Trentino Doc di Maso Cantanghel

Maso Cantanghel: l'identikit della Maison

Maso Cantanghel è una piccola ma significativa realtà vitivinicola trentina. L'ambiente di media-alta collina (c.a. 460 m s.l.m.) in cui si trova, la natura del terreno e l'esposizione al sole, uniti ad una situazione microclimatica ottimale, sono elementi naturali che hanno permesso di sviluppare una viticoltura d'elevata qualità. Attualmente la superficie coltivata di Maso Cantanghel è di circa 6 ettari e si sviluppa su 4 vigneti. Tra cui due "Vigne" riconosciute all'interno della denominazione Trentino doc.

Pinot nero Trentino Doc