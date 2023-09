Luppolo e tradizione: l'eccellenza dell'Hofbräu Oktoberfestbier

La storia dell’Hofbräu München è iniziata con una sfida culinaria più di 400 anni fa: dal momento che la sua corte non amava la birra prodotta a Monaco, Guglielmo V, duca di Baviera, fondò la Hofbräuhaus nel 1589 - la culla del birrificio e della gastronomia. Oggi il birrificio Staatliches Hofbräuhaus di Monaco è uno dei due soli birrifici tradizionali rimasti a Monaco ancora oggi gestito da mani bavaresi. HB - due lettere, una corona: il logo del nostro birrificio Hofbräu München è una promessa e un incentivo.

Hofbräu Oktoberfestbier

Per produrre una birra "regale", si ha bisogno di entrambi, sia della decennale esperienza nella tradizione birraria bavarese che dell'apertura alle nuove tecnologie, alle tendenze e alle abitudini di consumo urbano. Combinare le odierne richieste degli intenditori di tutto il mondo e il mestiere artigianale di centinaia di anni nel cuore di Monaco è uno dei nostri compiti più interessanti.

Hofbräu München: birra pura e impegno ecologico per un successo sostenibile

La birra è un prodotto naturale. In un bicchiere di birra ci sono solo malto, luppolo, acqua e lievito - questo è ciò che la legge bavarese sulla purezza garantisce da oltre 500 anni. Come birrificio statale, hanno un impegno speciale verso l'ambiente e i loro consumatori. Con una dichiarazione ambientale costantemente aggiornata e una verifica ecologica UE conforme alla normativa Emas (Eco-Management and Audit Scheme), Hofbräu München assume un impegno di trasparenza nella politica ambientale aziendale. L'obiettivo è promuovere il successo economico e i miglioramenti ecologici insieme.

Hofbräu Oktoberfestbier: la birra speciale che celebra l'Oktoberfest

Anche nel 2023 l’Oktoberfest vedrà la luce nel Theresienwiese, il parco nel centro di Monaco di Baviera dedicato alla principessa Theresa le cui nozze con Ludwig hanno dato il via a questa meravigliosa tradizione. Come ogni anno le date si sviluppano sulle ultime due settimane di settembre e la prima di ottobre portando una ventata di allegria, spasso e divertimento sul finire dell’estate e l’inizio dell’autunno. L’omaggio all'Oktoberfest dell’Hofbräu München è da immaginare come decine di camerieri che sollevano dieci pinte senza mai perdere il sorriso. Si festeggia, si canta, si brinda. La tenda del festival Hofbräu dell'Oktoberfest è nota per il suo umore esuberante. Qui il mondo festeggia. Il festival folk più famoso ha bisogno di una birra speciale: l’Hofbräu Oktoberfestbier è una birra speciale e corposa, a bassa fermentazione, che ha un sapore perfetto per il pollo arrosto con il suo aroma di luppolo fine. Prodotta con malti d’orzo chiaro, malto di Monaco e luppoli Herkules, Perle, Magnum, Select.

Kiem Srl (agente per l’Italia)

Via S. Margherita 12 - 39011 Lana (Bz)

Tel 0473 561354