Julius Meinl racconta 'The Originals Bio Fairtrade' insieme a Antonio Bachour

Julius Meinl, una delle più antiche torrefazioni al mondo, presenta tre nuove miscele per la linea di caffè The Originals, ispirate alla cultura viennese e realizzate per il settore dell'ospitalità. Questi nuovi prodotti, sinonimo di alta qualità e competenza, sono certificati sia BIO che FAIRTRADE, garantendo che ogni chicco di caffè sia coltivato attraverso processi agricoli biologici responsabili e che i coltivatori locali ricevano un compenso equo. Queste certificazioni non solo influenzano positivamente la vita degli agricoltori e delle comunità locali, ma offrono anche un'opportunità per i clienti HoReCa di distinguersi attraverso la qualità sostenibile e il gusto unico dei caffè premium che servono.

The Originals, il progetto di Julius Meinl e le nuove miscele

The Originals Bio Fairtrade è frutto dello straordinario lavoro di ricerca dei migliori territori e coltivazioni, unito all'esperienza di Julius Meinl, una torrefazione viennese con 160 anni di storia nella preparazione del caffè. Il processo di produzione avviene nello stabilimento di Vicenza, dove viene lavorato circa l’87% del caffè del marchio utilizzando un'innovativa tecnologia per la pulizia e la tostatura dei chicchi provenienti da tutto il mondo. Questo processo di lavorazione è di fondamentale importanza per garantire che ogni miscela di caffè possa sprigionare un gusto distintivo, apprezzato in caffetterie, ristoranti e hotel di tutto il mondo, consacrando Julius Meinl come un brand premium.

The Originals Bio Fairtrade Julius Meinl

Le nuove miscele della linea The Originals Bio Fairtrade sono ispirate a luoghi iconici in cui la cultura viennese si fonde con la natura, creando un connubio perfetto per condividere momenti significativi davanti a una tazza di caffè. Belvedere Blend si ispira al museo Belvedere, Patrimonio dell’Umanità, uno dei musei più antichi del mondo dal quale si può osservare uno dei giardini in stile francese fra i più rilevanti da un punto di vista storico Europeo. Il Blend offre una dolcezza al caramello grazie ai chicchi 100% Arabica provenienti dal Nicaragua e dall'Honduras, che si fondono con una nota di nocciole dando origine a una miscela cremosa ed elegantemente bilanciata. Gloriette Gold celebra l'omonimo edificio monumentale barocco del 1775, che offre una vista unica sulla città e sul circostante Bosco Viennese. Con un'armonia di aromi eccezionali che richiama i dessert viennesi, spolverati di cacao e cosparsi di nocciole è ideale per gli amanti dei caffè golosi anche grazie alla sensazione piacevole e vellutata in bocca.

Gloriette Gold The Originals Bio Fairtrade

«La miscela Gloriette Gold di Julius Meinl, è la scelta perfetta per le pasticcerie. La sua particolare acidità si sposa magnificamente con i dessert, donando loro una nota di vivacità e raffinatezza. La sua doppia certificazione biologica e Fairtrade dimostra altresì l'impegno di Julius Meinl per un approccio sostenibile e responsabile», ha dichiarato il nuovo Global Brand Ambassador Antonio Bachour, che ha scelto proprio Gloriette Gold tra le tre nuove miscele per le sue pasticcerie negli USA.

Infine, Danube Delight, ispirata al celebre fiume che attraversa Vienna e che unisce le persone e le culture di 10 paesi, offre una miscela ricca e intensa di Arabica e Robusta con note di cioccolato fondente e un tocco di spezie, riempendo il palato e lasciando dietro di sé un retrogusto di arachidi delicatamente tostati.

Queste ultime due miscele sono uniche in quanto realizzate con i migliori chicchi di Arabica e Robusta che si trovano nella regione dell’America Latina centrale in Nicaragua, Honduras e Messico.

Le confezioni The Originals Bio Fairtrade Julius Meinl illustrate da Steven Noble

Le confezioni delle miscele The Originals Bio Fairtrade presentano etichette realizzate dall’illustratore americano Steven Noble, famoso per la sua tecnica artigianale che utilizza l’incisione nel legno a mano. Queste etichette ritraggono i momenti significativi del processo di raccolta del caffè, celebrando il lavoro quotidiano dei coltivatori. Accanto a queste immagini, si trovano i loghi delle certificazioni Bio e Fairtrade, accompagnati da QR code che forniscono ulteriori informazioni sul gusto delle nuove miscele, sulle ricette e i modi di servirle al meglio.

The Originals Julius Meinl sono certificate sia BIO che FAIRTRADE

Julius Meinl oggi guidata dalla 5ª generazione della famiglia Meinl, si impegna a rendere ogni tazzina del suo caffè più sostenibile, sia per il pianeta che per i suoi abitanti. Entro il 2025, l'azienda si impegna a garantire il 100% dell'approvvigionamento di caffè selezionato in modo responsabile, lavorando a stretto contatto con i fornitori per migliorare costantemente le pratiche socio-ambientali e gli standard di sostenibilità. Questo sforzo collaborativo garantisce una maggiore tracciabilità nella filiera del caffè, supportando agricoltori e comunità locali affinché crescano e imparino insieme.

Julius Meinl e la partnership con Antonio Bachour

«Julius Meinl è un marchio di fiducia con una solida reputazione che condivide i miei stessi valori, tra i quali la soddisfazione di offrire alle persone momenti di puro piacere e felicità attraverso prodotti di eccellenza. Essere il Global Brand Ambassador di Julius Meinl è un vero onore. Come esperto del mondo della pasticceria, il caffè di alta qualità è per me un elemento fondamentale per creare esperienze straordinarie. La storica torrefazione viennese rappresenta l'eccellenza e l'artigianalità nel settore del caffè, e sono fiero di essere associato a un marchio che abbraccia con tanta dedizione i valori di qualità, sostenibilità e passione». Così Antonio Bachour, il nuovo Global Brand Ambassador di Julius Meinl.

La partnership tra Julius Meinl e Antonio Bachour è un connubio guidato da valori condivisi, come la passione per il gusto eccezionale, la creazione di momenti significativi nella vita delle persone e l'impegno per la responsabilità sociale e ambientale. Con la sua vasta esperienza nel campo della pasticceria e il riconoscimento internazionale, Bachour porta la sua creatività e l'amore per l'eccellenza nella pasticceria di Miami dove, insieme a Julius Meinl, introdurrà quest'autunno la nuova miscela certificata Bio e Fairtrade, Gloriette Gold, che si armonizza perfettamente con le creazioni dolci di Bachour.

Antonio Bachour

Nell'ambito della sua collaborazione con Julius Meinl, Antonio Bachour metterà in luce le sinergie con il brand promuovendo la partnership nei canali più importanti di comunicazione, sviluppando progetti speciali e ricette ad hoc, nonché partecipando ad eventi chiave come Host Milano. «Prendere parte a eventi internazionali come Host insieme a Julius Meinl rappresenta la possibilità di condividere la nostra passione per la pasticceria e il caffè davanti a un pubblico internazionale, imparando da altre culture e condividendo le nostre creazioni uniche», ha concluso Bachour.

La sinergia tra il brand Julius Meinl con le sue nuove miscele e la creatività innovativa di Bachour promette di deliziare i palati più esigenti, creando un legame indissolubile tra caffè e pasticceria.

