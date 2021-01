Il 14 febbraio di Veuve Clicquot con abbinamenti tra Champagne e piatti stellati

Pubblicato il 29 gennaio 2021 | 20:03

V

La Grande Dame 2008

Un omaggio alla donna da cui tutto ha avuto origine

Gli abbinamenti proposti dalle "odierne" Grandes Dames

La Grande Dame 2008

Capellini freddi e ostriche di Caterina Ceraudo

Temolo, mela, robiola di capra e pepe di montagna di Fabrizia Meroi

Murena alla brace di Martina Caruso

Spaghetti con riccio di mare, carciofi e cannella di Marianna Vitale

celebra il giorno più romantico dell’anno rendendo omaggio allada cui tutto ha avuto origine,, con la Cuvée a lei dedicata,, e con quattro piatti in, proposti dalle chef vincitrici del Premio Michelin Chef Donna:Madame Clicquot a soli 27 anni prese le redini della Maison, divenendo una delle prime donne imprenditrici dell’epoca moderna. Una figura dalla storia unica e irripetibile, che riuscì con audacia e coraggio a dare concretezza alle sue intuizioni visionarie e innovative, divenendo “La Grande Dame de la Champagne”. La Grande Dame non è semplicemente lade Prestige della Maison Veuve Clicquot, è un omaggio tradotto in, una vera attestazione di riconoscenza alla donna che ha reso tutto possibile.A Madame Clicquot è stata dedicata la prima Cuvée “La Grande Dame” presentata nel 1972 con l’annata 1962, per celebrare il bicentenario della nascita della Maison ed esprimere la quintessenza dello stile Clicquot.Le chef Caterina Ceraudo, Fabrizia Meroi, Martina Caruso e Marianna Vitale, vincitrici del, sono le odierne Grandes Dames, emblema dei valori della Maison - savoir-faire, eccellenza, audacia - e delle qualità di Madame Clicquot - giovani, determinate, creative, innovatrici, intraprendenti.Ogniè un racconto che inizia quando si decide per chi cucinare e perché lo si sta cucinando. Ogniè anche un viaggio, tra sapori, odori ed emozioni. Così è lo Champagne, un assemblaggio di varie uve con caratteristiche diverse che si fondono mantenendo le proprie identità. Ciascun ingrediente racconta la sua storia e tutti insieme permettono di leggere un bellissimo romanzo, proprio come l’amore che ogni giorno riempie le pagine della vita.La Grande Dame 2008 nasce dall’assemblaggio di sei degli otto storici Grands Crus della Maison. La forza e la struttura che la caratterizzano sono determinate da una dominante predominanza di(92%, la percentuale più alta di tutta la storia di Veuve Clicquot) raccolto nelle migliori vigne della Montagne dee della Grande Vallée de la Marne, cui si fonde la freschezza delloproveniente dalle più prestigiose zone della. L’assemblaggio finale de La Grande Dame Rosé 2008 si ottiene aggiungendo un 14% diprodotto con sole uve di Bouzy ed esclusivamente con i grappoli del migliore vigneto che la Maison possiede nel villaggio, il Clos Colin, uno dei più storici appezzamenti Veuve Clicquot. Una Cuvée complessa e ricca che nel tempo evolve fino a regalare - anche dopo decenni - nuove emozioni.Prima vincitrice del Premio Michelin Chef Donna nel 2017 , Caterina Ceraudo deluna stella Michelindi Strongoli (Kr) propone i Capellini freddi e ostriche, in perfetta sintonia gustativa con La Grande Dame 2008, proprio come l’amore che nella sua forma più pura è condivisione di amore, gioia e freschezza.Fabrizia Meroi del, una stella Michelin a Sappada (Ud), vincitrice dell’edizione 2018 , consiglia Temolo, mela, robiola di capra e pepe di montagna, un piatto nato dall’amore per il territorio e le sue materie prime proprio come Madame Clicquot e il suo amore per il Pinot Noir, uno degli elementi essenziali dello stile Veuve Clicquot e de La Grande Dame.Martina Caruso del, una stella Michelin a Salina (Me), Premio Michelin Chef Donna 2019 , propone Murena alla brace, un pesce difficilmente reperibile così come La Grande Dame viene prodotta solo nelle annate migliori, un tributo alla pazienza di saper attendere il momento ideale per pescare e per vendemmiare, come in amore è importante saper capire e rispettare i tempi del partner. Vincitrice dell’edizione 2020 del Premio Michelin Chef Donna, Marianna Vitale del, una stella Michelin a Quarto (Na) abbina a La Grande Dame 2008 Spaghetti con riccio di mare, carciofi e cannella, un piatto dai sapori importanti, con un formato di pasta che “avvolge” e coinvolge come la freschezza e la setosità de La Grande Dame, un pairing audace che rispecchia la forza e il potere dell’amore, perfetto per tutte le coppie che hanno affrontato con coraggio questo periodo non convenzionale.Per informazioni: www.veuveclicquot.com