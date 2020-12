Franciacorta, Silvio Brescianini: «La crisi continua ma nessuna cantina ha chiuso»

Pubblicato il 16 dicembre 2020 | 14:30

ùLa Franciacorta non si piega di fronte alla crisi - foto: www.franciacorta.net

Nonostante la crisi, nessuna chiusura

ravamo sulla buona strada, invece...».ha riunito il Consorzio Vini dellaper fare il punto sulla situazione del mercato e le vendite di fine anno, e ha dichiarato: «Abbiamo fatto un'analisi ad ampio raggio, cercando di capire come sarà ildi questo terribile 2020. Dopo la ripresa estiva, eravamo fiduciosi e ci aspettavano la volata di fine anno. Purtroppo le nuoveballerine tra rosso, arancione e giallo per tutelare la salute pubblica e la riduzione quasi totale delle vendite verso il canalefanno presagire una perdita complessiva annuale delle vendite fra il 30 e il 50%».Un anno "horribilis" insomma, da dimenticare al più presto, anche se, precisa Brescianini, «il Franciacorta non perde di valore, si mantiene bene in cantina, è un capitale che depositiamo nei nostri caveau in attesa di tempi migliori».Vendite attuali per l'80% sul mercato interno, mentre anche alcuni Paesi Ue, pur in presenza di varie restrizioni, hanno richiesto e stanno richiedendo le bollicine bresciane.Infine, due considerazioni tutt'altro che secondarie. «Da quel che risulta al Consorzio, tra le nostre oltre 100 cantine aderenti, non si segnalano né problemi dinédi attività causa Covid-19. Importante è che nelle feste di fine anno si consumino vini e prodotti enogastronomici italiani, in particolare lombardi. Sono insuperabili per qualità e bontà!».Per informazioni: www.franciacorta.net