San Michele Appiano fa il pieno di premi sulle guide di settore

Appius 2015, Sauvignon TWC 2017 e Pinot Nero Riserva TWC 2016

Appius 2015

Sauvignon TWC 2017 e Pinot Nero Riserva TWC 2016

La digitalizzazione in periodo covid

nche quest’anno laè tra le realtà vitivinicole italiane più premiate. I riconoscimenti evidenziano come la Cantina “d’eccellenza in Alto Adige” abbia saputo dal 1907, anno della sua fondazione, distinguersi sia per le novità dei prodotti che per l’impeccabile lavoro svolto negli anni nella valorizzazione deldi qualità. Con il premio “”, nella guida2021, ilha riconosciuto a San Michele Appiano un ruolo decisivo nello sviluppo del sistema cooperativistico altoatesino e nella conseguente affermazione dell’tra i marchi più forti della viticoltura in Italia. Accanto al premio alla Cantina come miglior cooperativa, Gambero Rosso ha assegnato ialloNumerosi i premi assegnati anche agli altri vini della cooperativa, in particolare alle novità di prodotto. È2015, la 6ª edizione dell’esclusiva Cuvée presentata ad ottobre 2019 in occasione della Milano Wine Week , il vino più premiato della Cantina San Michele Appiano. Con un punteggio di 100/100 è ilnella Guida curata da"I migliori 100 vini e vignaioli d’Italia 2021". Restando in Italia, Appius 2015 è stato premiato con le Quattro Viti della guida vini, i 5 grappoli di. 96 punti dalla guida I Vini di2021, 98 dalla guida I Migliori vini italiani die 96+ da. È nella top 100 dei vini selezionati dal patron delHelmuth Köcher e ha ricevuto il The WineHunter Award Gold . Eccellenti anche le valutazioni internazionali: 97 punti da James Suckling, 97 da Falstaff, 95+ da Robert Parker - The Wine Advocate.Grande successo anche per le nuove edizioni della limitatissima linea "The Wine Collection”, presentate dain una conferenza digitale nella primavera di quest’anno. Ilriceve: 98+ punti da Gardini Notes, i 5 grappoli da Bibenda, il The WineHunter Award Gold e 95 punti rispettivamente dalla guida di Veronelli, da Doctor Wine alias Daniele Cernilli e da Luca Maroni. A livello internazionale, si aggiudica 93 punti da Vinous, 92 da James Suckling, 94 da Robert Parker e 95 da Falstaff. Molto apprezzato dalla critica nazionale ed internazionale è inoltre il, 2ª edizione della “sfida dei rossi” di Hans Terzer, a cui vanno i 96+ punti di Gardini Notes, i 5 grappoli di Bibenda, i 96 punti della guida Veronelli, i 96 punti di Doctor Wine, il The WineHunter Award Gold, i 97 punti di Falstaff, i 95 punti di Robert Parker – The Wine Advocate, i 93 punti da James Suckling e i 94 punti di Vinous.Altri eccellenti punteggi sono stati assegnati ai vini San Michele Appiano. In un anno di incertezza a causa dell’emergenza Covid-19, che ha coinvolto e messo alla prova anche il mondo del vino, la Cantina San Michele Appiano si è avvalsa delle nuove tecnologie per comunicare le novità del 2020 ed interagire con il pubblico: da un lato l’organizzazione dihanno consentito di presentare agli esperti le nuove etichette, dall’altro la creazione nel nuovo sito del virtual tour ha permesso a tutti i winelovers di varcare le porte di San Michele Appiano, nonostante il lockdown, e godersi da casa un’emozionante visita alla storica cantina in Alto Adige.il pdf con tutti i premi della Cantina San Michele Appiano.Per informazioni: www.stmichael.it