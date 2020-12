Villa Franciacorta, una lettera in ricordo di Alessandro Bianchi

Pubblicato il 21 dicembre 2020 | 16:42

È

Roberta e Alessandro Bianchi





una toccante e sincera testimonianza in un anno imprevedibile e tragico, ma è pure un gesto d'amore verso il padre, visionario fondatore di, deceduto causa, pure lei colpita (ma guarita) dal virus, ha scritto un augurio di fine anno che è (soprattutto) un atto di coraggio verso il. A firmarlo, anche il marito, affinché questo Natale porti la volontà di rimettersi in gioco, la voglia di sognare, la forza di credere per raggiungere grandi traguardi. Roberta ricorda anzitutto papà Alessandro "Da lui, dal suo esempio - scrive - dal suo agire con correttezza, mettendo sempre al primo posto l'uomo e i valori che lo nobilitano, ho appreso quanto "la terra sia bassa", come era solito dire, quanto costi sacrifici coltivarla e rispettarla. Una via condivisa con lui, sempre a contatto con la n, che ti insegna a essere umile e a non dare nulla per scontato e dovuto; sì, perché in campagna tutto può cambiare da un momento all'altro e idi un intero anno possono essere vanificati in un solo istante". Insomma, la natura è una palestra di vita e il suo divenire forgia il: "Ti ridimensiona come donna e uomo e ti insegna che non ti puoi prendere gioco di lei né puoi reinventarla o manipolarla". Va rispettata!Roberta e Paolo ricordano poi i nefasti tempi del Covid-19. "Nessuno di noi poteva dirsi pronto ad una simile, non solo, molti di noi avrebbero giurato di sentirsi al sicuro grazie al progresso, alla ricerca, alla medicina, alla tecnologia, insomma, capaci di monitorare e gestire qualsiasi evento imprevisto e pericoloso".Siamo stati ridimensionati. "La natura continua imperterrita il suo corso e noi con lei, resilienti, impariamo a rialzarci e a camminare, mentre i, grazie a Dio, portano avanti il loro lento divenire, il sogno di diventare grandi e unici. Oggi - concludono i titolari di Villa Franciacorta - abbiamo imparato quanto siano importanti la famiglia e le relazioni ancor più in questo Natale che ci vede lontani dagli affetti piu cari".E sicuramente non mancherà un brindisi speciale alla, ricordando il visionario Alessandro.