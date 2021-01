Pinot grigio delle Venezie +10,5 milioni di bottiglie in un anno

Pubblicato il 15 gennaio 2021 | 19:10

Continua l'ascesa per il Pinot grigio delle Venezie Doc

Giacenze in calo del 42%

Vigneti in Valdadige

chiude il 2020 con(1.715.372 hl per un totale di quasida Triveneta) pari a 10,5 milioni di bottiglie in più sull’anno precedente. Dati che confermano la continua, considerato che la stagione produttiva appena chiusa arrivava già da un 2019 “da record” con un bilancio a + 34% sul 2018.«La nostra, come altre del territorio, non ha mai ceduto a pessimismi e, anzi, ha tenuto duro e continua a farlo dimostrando che il– spiega il presidente del- In un momento congiunturale difficilissimo, soprattutto durante il primo lockdown, abbiamo sempre osservato nel corso dei mesi un andamento in linea o in lieve crescita con le medie stagionali degli ultimi due anni, con un picco massimo nel mese di, il più alto di sempre, con quasi. Un grande merito va anche al dinamismo dei nostri imbottigliatori, nazionali ed esteri, per aver creduto nella nostra Doc e aver contribuito in modo significativo alla sua crescita in termini sia di imbottigliato sia di valore. Infine, grazie alle sue caratteristiche di, ma anche grazie a un consumatore globale in grado di apprezzarlo e alla distribuzione nel canale della, ilè riuscito a chiudere positivamente anche questo anno a dir poco particolare».Laha inoltre osservato un buon trend di partenza per quanto riguarda iiniziati già a ottobre (in anticipo di un mese rispetto ai due anni precedenti) con un + 67% rispetto all’utilizzo della nuova annata nello stesso periodo del 2019. Ottime notizie anche sul fronte delleche registrano unsul 2019: una riduzione del 42%, che si traduce in quasi -121.000 hl nei serbatoi delle aziende.Molto soddisfacenti anche le performance delloche oltrepassa il, con– di cui il 12% già dell’annata 2020 – imbottigliati tra(47%),(21%),(12%), Canada (6%) e Austria (5,19%), dato significativo specie osservando la media mensile di imbottigliamenti totali di 145.948 hl/mese (+4,7%).Guardando avanti, il Consorzio di Tutela è pronto ad aprire nuovi importanti capitoli a partire dall’attesa presentazione della, possibile solo a seguito del riconoscimento ministeriale ricevuto nel 2020.Per quanto riguarda l’estero i riflettori resteranno puntati sulle piazze già consolidate e trainanti per la Doc come Usa e Ik, ma la denominazione si prepara aper il Pinot grigio Delle Venezie comePer informazioni: dellevenezie.it