Nuovo presidente per il Consorzio Garda Doc: è l'enologo Paolo Fiorini

Pubblicato il 22 gennaio 2021 | 13:30

È

Paolo Fiorini





Forte crescita per la denominazione

Paolo Fiorini il nuovodeleddalla vasta esperienza di amministratore e di presidente nel comparto consortile veronese, Fiorini, responsabile tecnico didiclasse 1964, è stato eletto all’unanimità dal consiglio di amministrazione come nuovo presidente del Consorzio Garda Doc.La nomina vede il neopresidente coinvolto nella successione al mandato presidenziale di, tragicamente scomparso nei primi giorni di gennaio, che in pochi anni ha indicato la strada per unasignificativa dellae del Consorzio Garda Doc. «Con profonda tristezza prendo il posto di Luciano Piona - dichiara il nuovo presidente - comunque proseguirò nei progetti da lui già impostati, frutto della sua grande capacità e lungimiranza».ll neo presidente entra in carica in un periodo di, con la denominazione Garda che ha raggiunto e superato le previsioni in virtù del restyling della Doc iniziato nel del 2016 raggiungendo oggi 21 milioni di bottiglie sul mercato.Fiorini sarà affiancato nel consiglio di amministrazione dal consolidato vicepresidente, per l’area lombarda, e dal neo eletto vicepresidente, per l’area veronese. A completamento della compagine del consiglio di amministrazione è stata cooptata la lombarda