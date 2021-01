Feudo Nico, nuovo Pinot Grigio e olio evo per superare la crisi

Pubblicato il 08 gennaio 2021 | 09:32

Lo scenario in cui sorge Feudo Nico

Novità per superare la crisi

Pinot Grigio frizzante aromatico e fruttato

Edoardo e Massimo Madama

L'olio evo nasce dal coraggio

L'olio dell'azienda

Storia centenario di un'azienda di famiglia

I vini degustati

La degustazione

l 2020 si apre per la storica cantinadi Mornico Losana, sulle colline dell’Oltrepò Pavese, con una serie di novità. L’emergenza Covid 19 non ha fermato l’attività dellache ha puntato sue due segmenti produttivi tanto diversi, quanto simili per affinità con il territorio. Da una parte c’è ilcon la messa in commercio, a breve, di un nuovoin versione frizzante. Dall’altra il potenziamento della produzione dell’con la piantumazione, nel corso dell’anno appena trascorso, di altre 200 piante di ulivi.«La nostra cantina - spiega il vignaiolo, ultima generazione della famiglia di produttori di Mornico Losana – ha da sempre diversificato la produzione. È stata tra le prime in Oltrepò ad associare, già una ventina di anni fa, la cantina alla. Poi siamo stati i primi a piantare ulivi, sfruttando i terreni adatti ed il microclima di questa zona per produrre olio da mettere in commercio. Per questo non ci vogliamo fermare davanti a questa crisi pandemica e, nonostante i tempi poco positivi, abbiamo voluto incrementare la superficie coltivata ad olivo e proporre ai nostri clienti un nuovo vino che entrerà in commercio con i primi mesi dell’anno».Nasce, infatti, un Pinot Grigio in versioneche la famiglia Madama presenta in anteprima per Italia a Tavola. Un prodotto che secondo Massimo, papà Edoardo e l’enologopotrà regalare parecchie soddisfazioni all’azienda grazie alla sua freschezza, alla sua piacevole aromaticità e a delicati sentori fruttati. «Abbiamo investito su questoperché lo riteniamo un ulteriore punto di forza del nostro Oltrepò - spiega Edoardo Madama, colonna portante dell’azienda, vignaiolo lungimirante capace di capire già decenni fa quanto fosse importante fareassociando alla cantina anche un collaudato ristorante dove degustare i propri prodotti e quelli del territorio - nella nostra zona rende particolarmente bene e può essere una valida alternativa al classicoche rimane comunque il vitigno principe, capace di entusiasmare con la sua versione metodo classico».Il figlio Massimo, che oggi cura da vicino la cantina, aggiunge: «Nasce dopo 5 mesi in fermentazione, pari ad unolungo. Si noterà per una gradevole aromaticità, espressione del vitigno stesso e per un perlage fine. Usando come base il Pinot Grigio e non il Pinot Nero possiamo non usare nessun coadiuvante di chiarifica che vada a regolare il colore. Sarà un prodotto fresco, fruttato, vivace e da bene nell’annata. Abbiamo ipotizzato la presentazione a primavera prossima confidando in tempi migliori».La visita alla cantina Il Feudo Nico, nel suggestivo borgo di Mornico Losana, dominato dall’accogliente Castello Lorini ma anche da ville storiche, cortili e frazioni contornate da vigneti, continua tra gli uliveti dell’. La produzione di Olio Evo dell’Oltrepò Pavese rappresenta un altro significativo segmento produttivo dell’azienda, perfezionato negli ultimi 7 anni. Una produzione di nicchia e di estremache ha permesso alla famiglia Madama di affermarsi come la prima realtà oltrepadana a produrre Olio Evo da commercializzare. «Coraggio è la prima parola che sentiamo dirci quando diciamo di aver piantato ulivi in Oltrepò - spiega Edoardo Madama - per noi invece è stata una scelta oculata e ponderata, valutata con la collaborazione di un agronomo specializzato su questa bellissima cultura. Analisi di, microclima, correnti e poi la scelta delle cultivar sono i primi parametri che abbiamo valutato, poi alcune ricerche storiche che ci han certificato la presenza di Olivi già nel 1600 sulle nostre colline sono state il vero start del nostro bellissimo progetto».Gli fa eco il figlio Massimo: «queste sono le 3 cultivar che compongono il nostro uliveto. Esposto a sud pieno ha un terreno povero di argilla e molto scosceso. Levengono raccolte presto per avere un’estrema qualità, col metodo della brucatura, cioè una ad una, senza l’uso di pettini o reti, per preservare al massimo la qualità delle olive. Per la frangitura ci affidiamo all’ esperienza e alla Passione di Milko Duretti. Grazie ai suoi consigli e alla nostra passione miglioriamo di anno in anno la qualità del nostro olio extravergine d’oliva. Nella primavera del 2020 abbiamo piantato un nuovo, il Poggio degli Spiaggi mettendo a dimora circa 200 piante in più al posto di un vecchio vigneto di Croatina completamente esposto a sud. Qui abbiamo osato di più e qui vogliamo produrre il Cru del nostro Olio con un bland di cultivar ancora più spinto verso la finezza e la freschezza».Il rientro in jeep dall’uliveto, posto proprio sotto alla cantina/ristorante, ci ha permesso di scoprire la storia ultra centenaria dell’azienda. «La nostraè ben radicata sul territorio, già nel 1825 Carlo Madama registrava il figlio Francesco alle nascite: era d’obbligo dichiarare la professione, che lì risultava essere quella di– ci spiega orgogliosamente Massimo - Quattro generazioni si susseguirono fino alla fine della Grande Guerra, quando Emilio iniziò a trasformare una piccola azienda in una vera e propria attività strutturata. Sposatosi poi con Maria Antonietta, Emilio consolidò l’azienda vitivinicola di famiglia producendo le prime bottiglie di vino, ancora conservate in qualche esemplare. Nelpapà Edoardo prese ufficialmente in mano le redini dell’attività, ampliando in un primo momento la superficie aziendale, fino ad arrivare agli attuali 10 ettari, ed in un secondo momento, grazie all’appoggio incondizionato della moglie Gabriella, a consolidare un marchio associando alla produzione vitivinicola anche la ristorazione con l’omonimo ristorante. Con orgoglio, infine, ci tengo a ricordare che siamo una delle poche Aziende Centenarie dalla nostra Provincia».Ed il lavoro in vigna ed in cantina. Massimo Madama è chiaro: «Le nostre vigne sono infatti dislocate in tutto il territorio die la loro posizione è stata individuata in base a parametri quali altitudine, terreno, esposizione e microclima. In alcuni casi uniamo le uve di più vigneti per sfruttarne al meglio le caratteristiche, apportando alfinale più tipicità. Tutte le nostre vigne hanno un, un nome storico riconosciuto e inscritto al registro Viticolo. Questo certifica ancora di più che in ogni bottiglia di vino ci sia l’uva della specifica vigna. In cantina entra in gioco la maestria di papà Edoardo che definisce: tempi di pressatura, fermentazioni, travasi e imbottigliamenti sono decisi dall’annata, dall’e dalle sensazioni del vinaio. In cantina, quindi, possiamo massimizzare le qualità che i nostri terreni conferiscono alle uve, sfruttando la sapiente esperienza nel vinificare uve bianche e rosse secondo la naturale tradizione, abbinata allo studio e all’innovazione. Un ruolo chiave in tutte queste attività lo svolge l’enologo oltrepadano Cervetti».Seduti nell’accogliente, situato al piano superiore della cantina, con una magnifica veduta sulle colline che sorreggono il maestoso castello di Montalto Pavese, dall’altra parte della vallata, iniziamo la degustazione dei prodotti. Iniziamo con lo, un Pinot Grigio in purezza, il Cru della vigna Belvedere della Fonda. Giallo paglierino il colore alla vista, di buona carica. Il naso è fruttato, con chiari richiami alla pesca e al melone, seguiti da sfumature minerali e da nuance di erbe aromatiche. La stessa strada dell’olfattiva viene percorsa anche dal, che risulta essere fresco, di discreto corpo e di buona lunghezza. Un prodotto versatile, ideale con insalate di pollo.Proseguiamo con il, un renano in purezza, il Cru della Vigna Palasco. Alla vista è di un colore giallo paglierino. Il naso è avvolto da sensazioni delicate, dovee albicocca risuonano con una certa intensità, accompagnate da nuances minerali che escono alla distanza. Al sorso è di buon corpo, raffinato e fasciante al palato, con un sorso fresco ed ovviamente aromatico. Perfetto da accostare ad una grigliata di pesce oppure primi piatti con molluschi e crostacei.Proseguiamo con gli spumanti. Partiamo con il, un metodo classico pas dosè, sboccatura inizio 2020. Nel bicchiere è giallo paglierino; perlage fine e persistente. Al naso si rivela, fin da subito, piacevolmente fine; emergono note fruttate, toni di fiori bianchi e cenni di lievito. Al palato è elegante, fresco ed equilibrato. Per queste caratteristiche è ideale per unoppure su crostacei.Proseguiamo con il, un Metodo Classico Brut con uve Pinot Nero 100%. Giallo brillante il colore, quasi dorato, con perlage fine e persistente. Il naso si apre su richiami floreali, poi seguiti da delicate note fruttate e dai classici ricordi di crosta di pane, lievito e pasticceria. Al palato è ben bilanciato, fresco e scorrevole, piacevole e di buona. Perfetto da aperitivo ma si presta bene anche a tutto pasto.Chiudiamo la degustazione con, un blend di Merlot, Cabernet Souvignon e Syrah. Nel bicchiere si presenta di un bel rosso rubino. Al naso è ricco e vinoso, ricorda piacevoli sentori di frutti rossi come more e ciliegie che si mixano a note di viola. Buona la lunghezza al palato, contraddistinto danon aggressiva e un buon corpo. Da accompagnare a piatti abbastanza complessi come arrosti e selvaggina. Oppure a primi con ragù di