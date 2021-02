A San Valentino presentati i nuovi Valtènesi: il 2020 un'annata eccezionale per colore e acidità

Pubblicato il 11 febbraio 2021 | 09:55

C

2020 annata ideale per i colori molto tenui e per acidità rilevanti

La Prima del Valtènesi 2020 si trasformerà quindi in una diretta streaming





Lancio ufficiale online

Speranza per la riapertura di bar e ristoranti

Lancio del primo video emozionale sulla Valtènesi

Tornerà il progetto Rosa Valtènesi

ome previsto dal rigidodi produzione, dalilsi ripresenta regolarmente sul mercato con le bottiglie della: il tutto mentre il tradizionale déblocage in rosa di San Valentino si trasforma quest’anno in un grande evento digitale che i produttori del Consorzio hanno deciso di posticipare di un mese rispetto all’uscita del prodotto.«Dal punto di vista qualitativo siamo soddisfatti – racconta Carlodirettore del Consorzio Valtènesi- Il 2020 è stataper i colori molto tenui e per acidità rilevanti: l’andamento climatico anche difficile che ci ha penalizzato sul carico produttivo ha evidenziato delle precocità di maturazione per una vendemmia che fin dall’inizio è apparsa destinata a dare risultati brillanti per i nostri vini rosa. Continuità qualitativa importante per una denominazione che da tempo sta scommettendo sulpositivo di un comparto che negli ultimi 7 anni ci ha visti crescere a ritmi medi del 10%».Quest’anno a causa del perdurare dell’emergenza Covid l’uscita dei nuovi Valtènesi non potrà essere celebrata con la tradizionaleorganizzata a: ilè previsto per la giornata delin modalitànel rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale.«Sarà il nostro modo di celebrare l’arrivo di una primavera mai così carica di attese e speranze – spiega il presidente del Consorzio Valtènesi- L’auspicio naturalmente è che per allora la pandemia abbia finalmente allentato la sua morsa, consentendo la riapertura regolare dellae permettendo a tutti gli appassionati di brindare in rosa alla ripartenza con il nostro Valtènesi direttamente nei, che rimangono i nostri più importanti ambasciatori».La “Prima del Valtènesi 2020” si trasformerà quindi in una diretta streaming in programma dalle 16.30 sui canali Instagram @consorziovaltenesi eoltre che su YouTube. Oltre alla presentazione dellae della rinnovata etichetta consortile, ci sarà il lancio del primo ed attesosulla Valtènesi girato lo scorso anno, destinato a diventare un importante strumento promozionale per la stagione turistica 2021. Non mancheranno collegamenti con la redazione del Gambero Rosso e con il portale Mamablip, piattaforma con la quale il Consorzio ha inaugurato una collaborazione per la promozione internazionale del Valtènesi.In conclusione, uncon tre domande: i primi 50 follower che risponderanno correttamente riceveranno il box celebrativo contenente 6 bottiglie con la nuova etichetta consortile in«Nonostante le evidenti difficoltà della situazione internazionale il Consorzio Valtènesi conferma ladelverso la ristorazione e la ripresa del turismo gardesano - conclude il presidente Alessandro Luzzago - La sfida più grande in questo momento consiste nell’immaginare nuove forme di comunicazione e promozione che potrebbero anche sopravvivere allatrasformandosi in opportunità. Penso ad esempio al progetto: lanciato la scorsa estate, tornerà quest’anno e vedrà protagonisti di primo piano i ristoranti della Riviera ma anche quelli di Brescia. Saremo concentrati anche sull’apertura della Casa del Vino a Puegnago, in attesa di capire quale potrà essere ildi appuntamenti per noi di forte impatto come Italia in Rosa, la grande vetrina nazionale dei vini in rosa solitamente in programma in giugno a».