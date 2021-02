Cantina Ruggeri all’avanguardia: inaugura il suo wine club

Pubblicato il 11 febbraio 2021 | 20:16

C

Dal mese di marzo il Ruggeri Wine Club viene aperto anche agli appassionati di tutto il mondo

Aumento della relazione tra la cantina e gli appassionati

di Valdobbiadene (Tv) ha lanciato il suo wine club. Nelè possibile accedere a, che comprendono la possibilità di acquistare i vini, anche in edizioni e, a un piano fidelizzante dedicato, e la possibilità di ricevere in anteprima le. Tutto questo avvalendosi dei consigli del, un "consulente" che guida i soci in una sorte die li accoglie nella grande famiglia Ruggeri. Una famiglia che presto diventerà ancora più numerosa e: da marzo infatti il Wine Club verrà aperto anche agli appassionati di Europa e del resto del mondo.Il wine club funge da collegamento tra il, facendo vacillare stanche e consolidate strutture che a oggi sono costrette a rinnovarsi oppure a scomparire. «Sebbene questo scenario possa intimorire, in realtà il” rappresenta una soluzione aggiuntiva nonché una solidagrazie a un’esperienza di acquisto su misura che conduce a untra la cantina e gli appassionati, sia essa tramite wine club o altri canali riservati ai consumatori – dichiara la direzione di Cantina Ruggeri - Il direct to consumer è una. La nostra volontà era avvicinarci a questo canale mantenendo gli stessi valori che caratterizzano la storia di Ruggeri. Volevamo uno strumento che valorizzasse lae creasse, contribuendo al rafforzamento del marchio e al. Con il wine club abbiamo creato la naturale continuazione dell’esperienza che l’appassionato può fare ine nel nostrooppure incontrando i nostri vini in altre occasioni. Coltivare i rapporti eè da sempre un obiettivo comune a tutte le nostre attività».Quello di Ruggeri rappresenta un esempio di: la storica cantina di Valdobbiadene è riuscita infatti a coniugare l’ascesa di nuovi strumenti digitali con i canali tradizionali come l’Horeca, di cui da sempre Ruggeri è fiero ambasciatore.Per informazioni: wineclub.ruggeri.it