Brescia-Verona, sfida del Chiaretto. In palio un mercato in crescita

Pubblicato il 12 febbraio 2021

Vigneti a Bardolino

Fenomeni che si consolidano

L'etichetta del Chiaretto Comincioli Diamante

Il bilancio del Consorzio

una sorta di sfida (o disfida) deifra due delle tre sponde del lago di Garda: quella bresciana () e quella veronese (). Il tutto, per conquistare unin crescita e sempre più attenzionato dai giovani e dalle donne.Il vino di una notte o di un anno (ci fulmina se lo chiamiamo così) si sta dimostrando, grazie ad alcuni produttori - fra cuicon il suo Diamante e il RosaMara di- in grado di superare le due annate. Un rosato degno di accompagnare non solo gli aperitivi e il pesce ma di sostenere brillantemente anche un tutto pasto. E a metà febbraio, a Brescia e Verona, in coincidenza con la feste di San Valentino e Santi Faustino e Giovita, si apre la nuova. Niente incontri pubblici e assaggi, ma solo eventi online o in streaming.Il Consorzio della Valtènesi, in particolare, lancerà sul mercato la nuova annata 2020 nel giorno degli innamorati. Come previsto dal rigido disciplinare di produzione il Chiaretto si presenta regolarmente con oltre due milioni diIl tutto mentre il tradizionale déblocage in rosa si trasforma quest'anno inche i produttori del Consorzio, capitanato da, hanno deciso di posticipare al 19 marzo. «Dal punto di vista qualitativo siamo soddisfatti - dice il direttore del Consorzio,- è stata un'annata ideale per i colori molto tenui e acidità rilevanti. Continuità qualitativa importante per una denominazione che da tempo sta scommettendo sul trend positivo di un comparto che, negli ultimi 7 anni, ci ha visti crescere a ritmi medi del 10%».