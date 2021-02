Riccardo Cotarella nuovo consulente enologo per la cantina emiliana Venturini Baldini

Pubblicato il 09 febbraio 2021 | 15:33

Riccardo Cotarella

Un percorso di valorizzazione

L'azienda agricola Venturini Baldini di Quattro Castella (Re)

è il nuovodii, storica cantina di Quattro Castella (Re), che dal 1976 produce, contraddistinguendosi per la coltivazione biologica, la scelta di produrre solo dalle proprie uve limitando la propria produzione e puntando sulla qualità e l’innovazione dei propri processi di vinificazione.Dal 2015 è di proprietà di, che hanno dato vita a un programma dicon l’obiettivo di una sempre maggioree del suo vino più rinomato, il«Il nostro progetto ha come obiettivo l’eccellenza da tutti i punti di vista - spiega- lavoriamo affinché i nostri vini rispecchino questo valore e siano un’espressione fedele e contemporanea del territorio da cui prendono vita, l’Emilia, appunto. La scelta di Riccardo Cotarella èe si inserisce nel solco di quanto fatto in questi ultimi anni. Dopo il lungo e proficuo sodalizio con un grande esperto come, al quale dobbiamo moltissimo, e con il quale abbiamo lanciatocome ile la, l’azienda ha voluto affidarsi a Riccardo Cotarella e il suo team guidato da Pche continueranno con noi il percorso didel nostro territorio che in molti casi ancora non sono apprezzati per il loro vero potenziale».Cotarella e Chiasso affiancheranno la proprietà e, il tecnico residente che da più di 25 anni lavora esclusivamente con l’azienda, supportandoli nella scelta deie nello sviluppo del, sempre nel solco della continuità e nel rispetto di uno stile che punta all’esaltazione delle peculiarità del territorio e dei suoi vini.Per informazioni: www.venturinibaldini.it