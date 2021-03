Ferrari sul podio della Formula Uno. Le bollicine trentine in tutte le gare

Primo Piano del 02 marzo 2021 | 10:53

Il brindisi per annunciare la notizia

Dopo tante collaborazioni, ora la ciliegina

Il sogno: Due Ferrari sul gradino più alto

Il premio per uno sforzo costante

Ferrari sul podio della Formula 1, Simone Mosè e Matteo Lunelli presentano la partnership

Un'etichetta dedicata alle automobili

opo un secolo e dopo essere diventata il simbolo deldegli italiani, la, il più importante brand delle bollicine tricolore (per numero di bottiglie prodotte e riconoscimenti internazionali), diventa il vino che sarà utilizzato in tutte le premiazioni dellain tutto il mondo per i prossimi 3 anni. Un meritato successo per la famigliache, alla terza generazione, è fra i simboli del made in Italy nel mondo.Il Ferrari Trento che ha accompagnato tanti avvenimenti, dal calcio allo sci , dal tennis alla vela (ma anchecon gli incontri tra i leader internazionali con il brindisi agli Emmy ) ora arriva ad un appuntamento forse inseguito da anni: uno spumante Ferrari () salirà sui podio e sarà presente in tutti gli eventi della. A presentare la novità il presidente della cantina trentinae il direttore generaleAl di là del rombo dei, della ricerca tecnologica o della tifoseria, uno dei momenti che più rimangono impressi di una gara di Formula Uno è il momento dellache ha il suo apice, per i protagonisti sul podio e per il pubblico, nello stappare una bottiglia di spumante. È un atto di liberazione per il superamento di unaeccezionale che diventa al tempo stesso simbolo di gioia e soddisfazione. E che per tre anni queste immagini siano ora associate al più importante spumante italiano (è la prima volta) è una grande opportunità per la cantina di, ma anche per l’immagine dell’Italia nel mondo.E cosi una(la bottiglia da 3 litri) di Trentodoc, Chardonnay blanc de blac, col marchio Ferrrari sarà sempre sula rappresentare il meglio dell’Italia. Se poi si assocerà, speriamo, ad un altro marchio, quello delrampante, su quella tribuna, sarà ancora meglio per tantidi motori e vino.Per Matteo Lunelli questo risultato è unimportante, che premia gli sforzi della cantina per accreditarsi nel mondo come un brand di successo, ma è al tempo stesso anche una nuova sfida per cercare di dare valore aggiunto al mondo della Formula Uno. Per Ferrari significa fra l’altro rafforzare la sua presenza nel mondo delin competizione con i grandi nomi degli champagne.E sul podio quasi certamente si sarà un’etichetta speciale dedicata proprio alle gare. Un nodo per marcare il successo di un vino che ha scalzato dal podio i cugini. L’obiettivo di questa operazione è ovviamente una crescita suiesteri, dagli Usa al Giappone dalla Gran Bretagna alla Russia. In questa direzione la piattaforma di Formula uno dovrebbe portare ad un raddoppio del valore dell’export dello spumante della cantina trentina. E oltre ai prodotti Ferrari questa ribalta dovrebbe garantire una spinta in più per tutte leitaliane.Per, ceo della Formula 1, l’accordo è stato facile da raggiungere perché ildel mondo dei motori si accompagna bene alla professionalità e al rigore della cantina trentina. E questo, se ancora ce ne fosse bisogno, è un riconoscimento della qualità dellache oggi a pieno titolo è fra i più importanti portabandiera del mondo del vino italiano.

Non è la prima volta sul podio

Non è la prima volta che le bollicine Trentodoc salgono su un podio della Formula 1®: Ferrari Trento, che da sempre accompagna gli eventi più significativi dello sport, dello spettacolo e delle istituzioni, era già stato il brindisi del Gran Premio™ di Monza negli anni 80. Il ritorno attuale è però in grande stile, e segna la prima volta un vino italiano come brindisi ufficiale sul podio di tutti i Gran Premi™, uno dei momenti più iconici dello sport. Una collaborazione, dunque, che per le bollicine italiane entra di diritto nella storia e rappresenta un altro tassello importante nel riconoscimento in tutto il mondo dei valori di eccellenza e italianità che Ferrari Trento rappresenta.





Il Campionato di Formula 1® prenderà il via il 28 marzo con il Gran Premio™ Gulf Air del Bahrain, e proseguirà con un fitto calendario di appuntamenti in cui Ferrari Trento sarà in prima fila per brindare con piloti e appassionati.