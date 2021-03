Vini Alto Adige Doc Si rischia lo strappo

Pubblicato il 04 marzo 2021 | 19:00

Clemens Lageder e Andreas Kofler

Le motivazioni di Lageder

La risposta di Kofler

Disciplinare in evoluzione

on proprio uno strappo, ma uno… stiramento per usare un termine medico. Il produttore Alois Clemens Lageder - che fa parte del consiglio direttivo da dicembre - ha annunciato che le due nuove annate dei vini delle linee "Capolavori" e "Composizioni", in commercio nei prossimi mesi, non saranno più, ma Igt Vigneti delle Dolomiti.«La decisione - spiega Lageder a Cronache di Gusto - non arriva all'improvviso per noi. Negli ultimi anni abbiamo avuto molti colloqui costruttivi con il Consorzio Vino Alto Adige e la Camera di Commercio di Bolzano. Nel corso del, abbiamo scoperto di avere idee diverse in alcuni punti essenziali, sia insia in vinificazione».Se di primo acchito potrebbe sembrare una bomba, la reazione del presidenteriesce a detonarla: «Non è di certo una notizia che ci coglie- dice Kofler alla medesima testata - Lageder ci aveva avvisati per tempo di questa sua idea. Tra l'altro noi siamo anche vicini di casa e ci conosciamo molto bene. I nostrisono buoni e rimarranno invariati - dice Kofler - Il nuovo assetto del consorzio è appena entrato in carica e non credo che Lageder eletto a dicembre voglia di già abbandonare il suo ruolo. Credo che il suo sia stato un gesto per tentare di accelerare nella direzione del».Un dibattito che arriva proprio mentre sul tavolo delc’è la documentazione per modificare il disciplinare: «Modifiche che - assicura Kofler - sono già nella Capitale da tre anni. Si tratta di modifiche importanti che stravolgeranno il mondo del consorzio dele quindi è ovvio che ci si impieghi un po'».«Credo - prosegue - che ognuno deve avere ladi fare i vini come meglio gli pare - dice Kofler - Aumentare la gradazione alcolica da 10 fino a 16 gradi, per esempio, non credo dia grandissimi problemi. Il vino deve essere solo fatto bene. Se c'è chi lo vuole fare a 11, 12, 13, o 14 gradi, faccia pure. Basta che li faccia con grandee professionalità. Di certo l'alcol non è un parametro fondamentale per stabilire se un vino è di qualità oppure no».