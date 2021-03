Il Consorzio Moscato di Scanzo rinnova i vertici con due donne

Pubblicato il 09 marzo 2021 | 14:16

La sede del Consorzio di tutela Moscato di Scanzo

Il sostegno dell'amministrazione locale

l Consorzio di tutela delha eletto i nuovi vertici.è stata nominata presidente del Consorzio, mentre la vicepresidenza è andata a. Il consiglio di amministrazione, sceso a 5 componenti dopo le dimissioni di Paolo Russo dell’azienda La Corona ed Emanuele Biava, è composto anche dalle aziende Cascina San Giovanni, De Toma e Sereno Magri. Ecco le parole del neo-presidente.Questa presidenza, come la vicepresidenza, sono frutto di una decisione unanime e un atto di conferma di fiducia e stima reciproca tra i membri del Cda. Ognuno di noi è pronto ad assumersi tutte le responsabilità dell'incarico. Il presidente e il vicepresidente sono figure necessarie ma senza peso in assenza di un gruppo di lavoro serio e coeso. Siamo tutti ugualmente coinvolti nella progettazione del futuro del Consorzio, compresi i soci, e tutti indispensabili per traghettare la nostra realtà associativa fino a febbraio 2022, quando ci saranno le nuove elezioni.Il nuovo programma è in fase di definizione e verrà comunicato innanzitutto ai soci del Consorzio. Fortunatamente abbiamo alle spalle un'amministrazione illuminata che capisce l'importanza del Moscato di Scanzo e lavora con noi per una promozione concordata dell'intero territorio che ci ospita. Al momento la nostra priorità è di chiudere e portare a termine le azioni intraprese con la vecchia compagine.La situazione non è facile per nessuno, e ognuna delle nostre cantine associate ha i suoi problemi, più o meno importanti a seconda delle dimensioni e delle singole reti commerciali che ha costruito in passato. Ogni canale di vendita con questa situazione emergenziale ha rallentato i suoi ritmi e i suoi ordini. Paradossalmente in questo momento essere piccoli produttori è un minimo vantaggio che va assolutamente sfruttato.Certo, erano temi in discussione già negli ultimi mesi. Ci saremmo augurati, viste anche le forti criticità e le incertezze del momento, che il precedente Cda giungesse a fine mandato e non si interrompesse improvvisamente. Cercheremo di partire dalla situazione attuale ponendo però anche delle basi concrete per il Consorzio del futuro. L'obiettivo che ci preme maggiormente è quello di fare realmente rete, in primis all'interno del Consorzio e con i soci, ma anche con istituzioni e altre realtà territoriali dell'intera provincia.C'è già stata la prima riunione della Strada del Moscato e, visti i buoni risultati e la soddisfazione di tutti gli operatori e attori dell'Associazione per l'edizione del 2020, in cui ogni cantina, produttore, realtà commerciale si è organizzato autonomamente per creare proposte ad hoc legate alla Festa del Moscato. Come lo scorso anno creeremo un calendario di proposte che si svilupperà durante l'intero mese di settembre, continuando con la formula della scorsa edizione ma, avendo più tempo a disposizione e con l'esperienza maturata, potremo arricchire e migliorare l'offerta di esperienze sul territorio.La sede del Consorzio è fondamentale: è un punto di riferimento per i soci e per i nostri clienti, anche futuri, e per molti di noi è anche un punto vendita. Resterà aperto ovviamente nel rispetto dei vari Dpcm, e cercheremo di valorizzarlo ancora di più se possibile. Crediamo molto nell'importanza del territorio e della rete, il Moscato di Scanzo deve essere un attrattore per turisti e appassionati, per portarli sul territorio, per aiutare a fare cultura su un prodotto unico e raro come il nostro passito che, pur non essendo più la più piccola Docg d'Italia, resta una perla enologica che nessun altro al mondo può vantare, e con una storia documentata così lunga che non ha eguali. Per rispetto verso questo gioiello che la natura ha regalato al nostro territorio noi abbiamo il dovere di valorizzarlo, farlo conoscere, farlo apprezzare sempre di più.Ai nuovi vertici non mancherà il supporto del Comune di. «Ringraziamo Russo e Biava per il lavoro fatto in questi anni - ha commentato il sindaco- Alle nuove presidente e vicepresidente vanno i migliori auguri di buon lavoro. La promozione del Moscato di Scanzo prosegue convintamente insieme al Comune e alla Strada, in modo da programmare le prossime attività, a partire dalla nostra festa che, per tutelare la sicurezza di tutti, anche quest'anno avrà una formula slow con il coinvolgimento sempre più strutturato e importante di aziende agricole e ristoranti con l’obiettivo di organizzare una manifestazione diffusa che valorizzi cantine e vigneti».