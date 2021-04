Presunto vino adulterato: Cantina Terre d’Oltrepò pronta ad azioni legali

Pubblicato il 12 aprile 2021 | 10:48

Andrea Giorgi Fonte: Terre d'Oltrepò

Per questo ilnei confronti di chi ha causato e sta causando ripercussioni negative sull’immagine dell’azienda. Il fatto si riferisce, che ha coinvoltoDopo la perquisizione nei siti produttivi di Broni, Stradella, Santa Maria della Versa e Casteggio, l’azienda aveva già sottolineato comecon i propri professionisti e tecnici, con l’ausilio di laboratori terzi, per garantire la necessaria trasparenza in merito».In merito a ciò, venerdì 8 aprile è stato convocato il Consiglio di amministrazione straordinario. Svoltosi alla presenza anche dell’Organismo di vigilanza, la seduta ha visto la partecipazione del legale nominato dal consiglio della società, avvocato, cui è andato il compito di illustrareAl termine del suo intervento, il presidenteha sottolineato come i, patito segnatamente sia dall’azienda, sia dalle persone coinvolte dalla legittima attività di accertamento disposta dall’Autorità Giudiziaria.Proprio in merito alleprodotte dalle varie prese di posizione emerse nei giorni scorsi, il presidente ha chiesto e ottenuto dall’intero Consiglio di amministrazione pieno appoggio per– mezzi di informazione, persone fisiche e giuridiche – che abbiano nel concreto causato danni di immagine e reputazione alla Cantina e ai suoi soci.In merito all’assemblea straordinaria, già preannunciata dallo stesso presidente alcuni giorni fa, il Consiglio è al lavoro per fornire ai soci un’informativa puntuale e garantire il pieno rispetto dei regolamenti anti-Covid. «È nell’interesse di tutti – commenta Andrea Giorgi – fare quanto prima chiarezza sull’accaduto.: saremo ben lieti di convocare l’assemblea attraverso modalità compatibili con l’attuale quadro normativo per fornire ai nostri soci tutte le spiegazioni richieste».La Cantina Terre d’Oltrepò Scapa, in una precedente nota, aveva già chiaramente manifestato la propria sorpresa e non nascondendo l’amarezza per quanto accaduto: «e in ironica concomitanza con l’approvazione in Parlamento del recepimento della direttiva Europea sulla presunzione di innocenza leggiamo sulla stampa un processo già scritto e deciso».Nella nota la Cantina aveva specificato che, in più laboratori. La Cantina esegue numerose lavorazioni conto terzi.Nel giugno 2020 un soggetto della Gdo ha comunicato alla cantina chein quanto dalle analisi emergeva la presenza (0,14 g/l), con un valore poco superiore al limite di legge (0,1 g/l), di una sostanza vietata nella vinificazione, la(comunque innocua per la salute).che potrebbe essere residuato in un macchinario e quindi in qualche bottiglia. La Cantina pigia circa 500mila quintali di uva l’anno che corrispondono a circa 35 milioni di bottiglie. Il problema sarebbe riferito a qualche centinaio di bottiglie pari allo 0,0001 della produzione.e ha eseguito sullo stesso lotto di bottiglie di cui alla contestazione delle analisi in due laboratori indipendenti (San Michele all’Adige e Isvea) che hanno indicato valori al di sotto dei limiti di legge.La Cantina si è messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per chiarire tutti gli aspetti della vicenda ma non può accettare supinamente che una sacrosanta, causando incalcolabili danni al buon nome della Cantina, dei suoi soci e di un intero territorio.