£$Giri di vite$£. Lo “Zero” che guarda all’Infinito: il vino di Pojer e Sandri

Da sinistra Mario Pojer e Fiorentino Sandri

Un sogno nato mezzo secolo fa

Vino leggermente aromatico

Tre vini in commercio in numeri limitati

La versione in bianco (col fondo)

Il bianco col fondo

Il Cremisi rosato frizzante

Il Cremisi rosato frizzante

La Grappa, il Perpetuo e l’Aceto

Il Perpetuo da uve stramature

Grappa distillata a bagnomaria

L’aceto di vino da vitigni resistenti

na storia che parte da lontano ma con une un altro molto concreto di rispetto per la, che si intersecano, esattamente come il simbolo grafico che dà il nome al progetto. Stiamo parlando di “” diche dal 21 marzo, altro simbolo di rinascita, danno un nuovo impulso con l’arrivo delle nuove annate, di una novità e di unche raccoglie lo stato dell’arte della loro innovativadimarcati “Zero Infinito”.«Guardate lo zero e non vedrete niente, guardate attraverso lo zero e vedrete il mondo» affermava, professore emerito della. E dentro i due zeri affiancati e allungati che compongono l’infinito Mario Pojer e Fiorentino Sandri ci hanno visto il mondo.Su alcuni terreni abbandonati negli anni ’50 e '60 a(Tn) in altadi, a 900 m slm, i due alchimisti delhanno ideato ormai quasifa il loro progetto.Nell’area, ventilata al mattino dalle brezze fresche provenienti dalla Val di Fiemme e dalla Val di Fassa e nel pomeriggio dall’Ora del Garda, sono state piantate barbatelle di(i cosiddetti Piwi), create a Freiburg (Germania) incrociando la Vitis silvestri (Labrusca-Amurensis) con la Vitis vinifera (Europea).Incroci che hanno dato luogo a una notevole resistenza alle malattie fungine come peronospora e oidio, permettendo di non utilizzare componenti chimiche per scongiurarle.Il risultato è un, rifermentato in bottiglia, prodotto ad impatto ambientale zero e “vergine” di chimica e trattamenti, dalla vigna al calice. Une diLieve anidride carbonica naturale (anche la solforosa aggiunta è pari a zero) si presenta col fondo che può essere decantato se si preferisce limpido o agitato per rimettere in circolo i lieviti e gustarne la versione “rustica”, vecchia maniera.Tre i vini finora messi in produzione, commercializzati insempre moltoIl primo ad affacciarsi nella vasta gamma della cantina di Faedo è stata lain), ottenuto da uvea Maso Rella, su terreni poggiati su roccia di origine vulcanica di porfido disgregato.Nel bicchiere si presenta dal. Profumo floreale di sambuco e fruttato di mela Golden, pera, pesca e note tropicali. In bocca è croccante e, perfetto dao abbinato ad un plateau di salumi trentini.Il secondo, è il “”,(sempre col fondo) dal rosa luminoso con profumi di rosa, lampone, fragola e melograno.In bocca è gustoso e. Ideale da aperitivo si sposa bene ad un risotto porri e speck ma anche con il più impegnativo bollito misto.ultimo arrivatofa storia a sé perché è unprodotto da, con ladel perpetuo. Assemblaggio di più annate, matura in piccoli fusti di rovere precedentemente utilizzati per affinare il premium “Brandy 30 anni”.Tecnica di macerazione georgiana di bucce e vinaccioli per estrarre i tannini e garantire a antiossidanti e lunga vita a chi già di nome fa “perpetuo”.Il suo belcaldo al naso fa percepire profumi di datteri, frutta secca, uva passa, banana e leggero agrumato. In bocca è sapido, secco e lunghissimo.Si abbina, oltre che come momento di, a bottarga, ostriche, salmone affumicato come ai formaggi stagionati, dai blu di capra al parmigiano reggiano 64 mesi.Chiudono il quintetto “”, la, ottenuta dalle vinacce di Solaris, dal bel colore bianco trasparente e i profumi fruttati intesi come note tropicali di banana, ananas e mango e un approccio gustativo morbido e rotondo che quasi non fa notare i suoi 48 gradi alcolici.E infine, sempre con il logo creato dall’trentinoda un’idea di, l’dida, dal profumo e dal gusto intenso e delicato al tempo stesso.L’ennesima sfumatura didell’infinita tavolozza creativa, in botte come in alambicco, della premiata coppia formata daPer informazioni: www.pojeresandri.it