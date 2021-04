Brunello di Montalcino, avvio da record per le vendite nel 2021

Pubblicato il 07 aprile 2021 | 18:22

I vigneti di Montalcino

Il migliore trimestre degli ultimi 10 anno

Già consegnate 5,2 milioni di bottiglie da novembre

Fabrizio Bindocci

Forte richiesta dal mercato estero

'avvio dell'anno è stato daper le vendite diche nel primo trimestre del 2021 mette a segno unadel +37% delle bottiglie pronte alla vendita. A trainare le performance, la Riserva 2015 e la super annata 2016 che hanno fatto volare le consegne delle fascette di Stato polverizzando i precedenti primati.del primo trimestre 2021 rappresentano una crescita del +23% sulla media degli ultimi 10 anni. In particolare, dopo un primo bimestre a +19% sul pari periodo (Covid free) dello scorso anno, il mese diè stato di gran lunga il migliore del decennio, con un +92% sulla media riscontrata dal 2011 a oggi.«Non è retorica affermare come le nostre ultime due annate, tra le migliori di sempre sul piano qualitativo, si stiano rivelando anche più forti della tragedia che stiamo vivendo - ha detto il presidente del Consorzio del vino Brunello di Montalcino,- I numeri dicono che lo scorso anno leimmesse sul mercato erano state il 12% in più dell’anno precedente, e ora, dopo i successi riscontrati sullainternazionale, stiamo facendo i conti con una nuova annata che da metà novembre a oggi fa registrare consegne per oltre 5,2 milioni di bottiglie, che equivalgono a quasi la metà dell’intera nuova produzione innel 2021».Secondo il Consorzio del vino Brunello di Montalcino, in forte crescita sono segnalati in particolare i mercati esteri di sbocco della, a partire dalla storica domanda statunitense che sta riaprendo la propria. Un ruolo fondamentale lo ha giocato proprio la critica internazionale, che ha preparato il terreno e creato l’per un prodotto che, commercialmente parlando, rappresenta un ‘must have’ per i collezionisti, gli appassionati e l’alta ristorazione statunitense e di tutto il mondo