Vino Nobile di Montepulciano, 2020 a cinque stelle nonostante il Covid

Il 18 maggio si è tenuta l'Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano

Dopo un 2020 dal segno meno, la ripresa si vede già nel primo trimestre di quest'anno

Un patrimonio da un miliardo di euro

Il momento in cui sono state svelate le 5 stelle di rating per l'annata 2020

Dal punto di vista enologico, un 2020 da 5 stelle

Come nasce un nuovo vino? La storia del "Pieve"

Presentata anche la varietà Pieve, in commercio dal 2024

Obiettivo sostenibilità

Da una indagine compiuta dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano su un rappresentativo campione delle aziende associate, in particolare la perdita più importante è stata registrata nel mercato nazionale, -31,1%. A questo si aggiunge il dato relativo all'enoturismo: -51,4%, anche in questo caso complice il lockdown. Mentre per quanto riguarda il 35% ha potenziato il durante il periodo di blocco; il 70% ha investito in marketing online e il 65% ha realizzato. Il 70% delle aziende di Montepulciano ha potenziato i, mentre il 60% ha potenziato l'aziendale, anche allargando la presenza a piattaforme di settore (il 60% anche in questo caso). Ci sono poi gli investimenti aziendali che non si sono fermati: il 65% delle imprese che producono Vino Nobile di Montepulciano ha infatti investito in, rinnovando sito internet e attività di pubbliche relazioni. Il 35% ha fatto investimenti in innovazione di prodotto, mentre il 65% ha dato vita a progetti legati a tecnologia in azienda e sostenibilità della produzione. L’enoturismo è una fetta importante secondo il 70% delle imprese che nell’anno della pandemia ha cominciato il potenziamento, tra nuove sale di degustazione eFortunatamente del Vino Nobile di Montepulciano nel primo quadrimestre , in rapporto allo stesso periodo dello scorso anno. Un dato ancor più significativo se calato nello scenario internazionale colpito dal Covid-19. Positivo anche il dato del Rosso di Montepulciano Doc che nello stesso periodo ha fatto segnare un 2% in più rispetto allo scorso anno.Al di là dell'andamento anno su anno, vanno ricordatidal sistema del Vino Nobile di Montepulciano. Circa 65 milioni di euro è il valore medio annuo della produzione vitivinicola, senza contare che circa il 70% dell’economia locale è indotto diretto del vino. Una cifra importante per un territorio nel quale su 16.500 ettari di superficie comunale, circa 2.000 ettari sono vitati, ovvero il 16% circa del paesaggio comunale è caratterizzato dalla vite. Di questi 1.245 sono gli ettari iscritti a Vino Nobile di Montepulciano Docg, mentre 357 gli ettari iscritti a Rosso di Montepulciano Doc.(sono circa 90 gli imbottigliatori in tutto dei quali 74 associati al Consorzio dei produttori). Circa mille i dipendenti fissi impiegati dal settore vino a Montepulciano, ai quali se ne aggiungono altrettanti stagionali. Nel 2020 sono state immessi nel mercato 5,6 milioni di bottiglie di Vino Nobile e circa 2,5 milioni di Rosso di Montepulciano.Non sorprende quindi che; il massimo riconoscimento possibile. Il rating segnala che, se ancora ce ne fosse bisogno, l'annata è stata ottima dal punto di vista enologico. «Il 2020 sarà quindi ricordato per un valore positivo almeno per quanto riguarda la vendemmia a Montepulciano - ha commentato- ma come denominazione non ci siamo comunque mai fermati, anzi, da una indagine è emerso che quasi tutte le aziende della denominazione hanno investito in promozione e miglioramenti e noi come Consorzio, tra le altre cose, abbiamo addirittura lanciato l’iter per la nascita di un terzo tipo di Vino Nobile di Montepulciano, “Pieve”».Al spiccare duranta l'Anteprima è senza dubbio(dal toponimo con cui i territori erano divisi in epoca tardo romana). Un vino che nasce da un percorso metodologico che ha visto il consenso e la partecipazione di tutte le aziende produttrici attraverso momenti di incontro, formazione e confronto basati sulle ricerche degli esperti sul tema. Un'attività che, da una parte, ha dato vita a una ricerca dal punto di vista geologico e pedologico, tema che il Consorzio ha a cuore dagli anni ’90 (tra i primi in Italia a “zonare” il territorio di produzione e successivamente a riportarlo in una mappa realizzata da Enogea); dall’altra parte, l’approfondimento è stato fatto anche nelle biblioteche e archivi storici, fino ad arrivare al Catasto Leopoldino del 1800.Dettagli che hanno dato peso al. Il vino avrà come caratteristiche il territorio, l’uvaggio che sarà legato al Sangiovese e ai soli vitigni autoctoni complementari ammessi dal disciplinare con uve esclusivamente prodotte dall’azienda imbottigliatrice. L’altra novità è checomposta da enologi e tecnici la quale avrà il compito di. Con l’approvazione unanime del disciplinare da parte dell’assemblea, ora l’iter porterà la richiesta alla Regione Toscana la quale, una volta approvato il testo lo invierà al Mipaaf per passare i controlli della commissione preposta. Vista la possibilità di rendere retroattivo alla vendemmia 2020 il disciplinare, considerati i tempi di affinamento che sono di 36 mesi, la messa in commercio della prima annata dovrebbe essere il 2024.Infine,ha deciso di darsi per l'anno in corso e che rispondono tutti alla stessa parola d'ordine:. Oltre il 70% delle imprese ha già investito in progetti sostenibili, mentre il 90% ha in corso progetti di realizzazione di impianti. Entrando nel dettaglio, oltre il 70% delle aziende di Vino Nobile di Montepulciano ha un impianto fotovoltaico e il 35% si è dotato di solare termico per la produzione di calore. Il 20% ha sistemi di recupero delle acque reflue, mentre un 10% delle imprese ha investito nella geotermia. Negli ultimi anni circa la metà delle aziende ha sviluppato pratiche naturali, come la fertilizzazione, l’inerbimento, l’utilizzo di metodi di coltivazione meno impattanti. Questo si lega al concetto di biodiversità che vede gran parte delle aziende di Vino Nobile praticare una agricoltura sotto il regime del biologico, alcune biodinamiche.