Festa della mamma, indecisi su libro o vino? La soluzione sono i Librottiglia

Perché non un? La soluzione i. L'etichetta che si apre e si trasforma in un racconto da leggere unendo due piaceri della vita: il buon vino e la lettura. È così che nasce l’originalee che trasforma la degustazione di vini d’eccellenza in una esperienza letteraria. Un regalo perfetto per chi ama leggere, ma anche per chi ama il vino, un momento da vivere e condividere. E per un tocco davvero personale c’è, ideale per un messaggio da mandare il giorno dellae mescola così le suggestioni sensoriali del prodotto agli scenari immaginati nei racconti. Si può scegliere tra il, da degustare insieme alle poesie didedicate alla notte, e il, da bere insieme alle righe di pura irriverenza de “Il bambino più buono del mondo” di. Oppure si può optare per un viaggio abbinato al rosso, un vino deciso che richiede del tempo per essere decifrato nella sua pienezza, così come uno dei protagonisti della storia del giornalista e scrittore“Posto finestrino”.Sono queste le tre novità che ampliano la gamma dei vini coinvolti nella raccolta e che - con il contributo di altrettanti autori - trasformano i Librottiglia infatta di piccole ed emozionanti storie e vini d’eccellenza.Anche il formato della bottiglia, da 375 ml o da 500 ml, è stato scelto per esprimere il concetto del progetto:. Oltre all’originale “label book” i Librottiglia si distinguono anche per il packaging raffinato: ogni prodotto è custodito in uno speciale tubo nero con tappo metallico che conferisce ancora più eleganza a ogni confezione.è una selezione di poesie che racconta un tipo di notte per ogni stato di spirito. Un’opera in cui la poetica che si esprime attraverso un linguaggio vivace e contemporaneo si ab-binata a un vino che offre un grande equilibrio tra dolcezza e freschezza.è il nuovo ironico e irriverente racconto di Danilo Zanelli, perfetto da leggere sorseggiando un Chianti Superiore.è il racconto di un viaggio fatto dal giornalista e scrittore che si abbina rosso Barbera, un vino complesso, proprio come uno dei protagonisti della storiaPer informazioni: www.pellegrinispa.net