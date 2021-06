Formazione e sostenibilità per rilanciare i vini Made in Sicily

Pubblicato il 01 giugno 2021 | 10:30

S

Sono 90 le aziende associate ad Assovini Sicilia

Enoturismo non è solo degustazione, ma per innovare serve più formazione

Il presidente di Assovini Sicilia, Laurent Bernard de la Gatinais

Con SOStain al via il disciplinare per la produzione ecocompatibile

Export e digitale per promuovere il vino Made in Sicily

ostenibilità, enoturismo, digitale, mercati esteri, formazione. Per, l’associazione che riunisce oltre 90 produttori siciliani, sono questiche ha dovuto rinviare al 2022 l'appuntamento con Sicilia en Primeur. Nel frattempo, si moltiplicano gli sforzi per rafforzare il legame con le aziende produttrici, vere protagoniste delle sfide che attendono il futuro del compartoFra le attività da calibarare al meglio ci sono quelle legate all': visite alle cantine, degustazioni, wine trekking, pci-nic tra i filari, corsi di cucini, ecc. Proposte che ricadonono tutte sotto lo stesso cappello, quello del well-being: «La Sicilia ha le carte in regola per essere un’immensa Napa Valley», ha affermatoOggi, infatti, il turista del vino cerca proposte più verticali e approfondite: «Se fino a qualche tempo fa, l’enoturismo si limitava alla degustazione. L’ospitalità è un modo completo per promuovere la Sicilia del vino, dalle piccole alle grandi aziende vinicole, perché l’enoturismo mette insieme territorio, vino, natura, cibo, relax, convivialità. Assovini Sicilia, intende supportare la ricettività dei nostri associati e l’enoturismo come strategia per fare conoscere il territorio, i nostri soci, la cultura gastronomica, le nostre risorse», ha sottolineato lo stesso Gatinais.Per questo, Assovini Sicilia sta lavorando anche all’L’obiettivo è individuare un know how che fornisca agli associati gli elementi e le informazioni rilevanti per compiere le scelte e le strategie giuste.Soprattutto in tema di, un valore e un obiettivo che l’associazione di vitivinicoltori siciliani porta avanti. Missione della fondazione è quello di certificare la sotenibilità del settore vitivinicolo regionale attraverso rigorosi indicatori che permettono alle aziende di misurare il proprio livello di sostenibilità e di ridurre, di conseguenza, l’impatto sull’ecosistema.Numerosi sono gli aspetti regolati dal, messo a punto da un Comitato Scientifico indipendente, a cui le cantine devono attenersi per ottenere un marchio di sostenibilità da apporre in bottiglia. Le pratiche che verranno prese in esame vanno dalla misurazione dei consumi di acqua e dell’impronta carbonica, al controllo del peso della bottiglia, dalla salvaguardia della biodiversità floro-faunistica alla valorizzazione del capitale territoriale, dal risparmio energetico alla salute degli agricoltori e dei consumatori.«Dopo un lavoro sul territorio lungo 12 anni,che vogliono misurarsi, implementare il disciplinare e certificarsi per ottenere il marchio SOStain. È fondamentale che arrivi un messaggio ad aziende e consumatori: SOStain non è un semplice programma di certificazione., per alzare l’asticella ogni anno e portare benefici aggregati all’intero comparto vitivinicolo regionale e alla salute del territorio in cui lavoriamo», ha commentato Alberto Tasca, presidente di SOStain.Infine,. Il primo, rappresenta per i soci di Assovini circa il 50% delle vendite, mentre il mercato digitale, da strumento secondario è diventato importante, a causa degli effetti della pandemia. «L’export dipende molto da quali mercati esteri sono pronti e in ripresa. Il digitale, invece, oltre ad essere funzionale e a convivere con gli altri strumenti, è indubbio che abbia acquisito un ruolo rilevante, ma non dimentichiamoci che il vino è soprattutto convivialità. Gli strumenti digitali, invece, ci permettono di raccontare la nostra storia, il territorio, i protagonisti, le aziende vitivinicole ma in modo diverso, più fruibile e veloce. Non cambia il contenuto ma la modalità. Sicuramente, non credo che possa sostituire gli eventi di presenza come le fiere o un appuntamento importante come Sicilia en Primeur, che tornerà non appena le condizioni lo permetteranno», ha affermato Gatinais.