Passatempo Igt Marche rosso. Piace la verticale di 4 annate

Pubblicato il 03 giugno 2021 | 18:09

è il vino portabandiera dell’, in provincia di Macerata, oggi alla guida ci sono i fratelli. 850 ettari di cui 130 di vigneto, il rimanente seminativi e bosco. Inoltre Conti degli Azzoni è il, un vitigno bianco quasi scomparso. Un importante impegno verso lainiziato nel 2018 con la presentazione del primo rapporto di sostenibilità che descrive i risultati e le azioni messe in atto. Alcuni vigneti sono coltivati in regimeUna verticale di, 100%. Quattro annate per coprire un periodo die scoprire l’ed il percorso che l’azienda ha intrappreso. Il vigneto di circa 3 ha si trova a Montefano impiantato nel 1968, il più vecchio in azienda, in una zona ben esposta a sud, terreno argilloso. Il vigneto è in conversione biologica dal 2018.Montepulciano di spessore, un vino potente, pulito, senza note legnose, neppure toni amari. Elegante nel corso degli anni senza cedimenti.prova di botte, non ancora in commercio. Prima annata che utilizza lieviti indigeni per enfatizzare l’identità, macerazioni lunghe. Affinamento in tonneau. Colore molto carico. Si tratta di un vino ancora giovane, fresco, ricco di frutto, marasca, dal tannino molto presente e la nota alcolica ancora evidente e non amalgamata.annata leggermente piovosa e calda. La frutta diventa confettura, equilibrio tra freschezza e tannicità. Bella pulizia. Il tannino presente e vellutato, avvolgente e persistente.annata piovosa. Vino scolastico, frutto presente, con note mentolate.l’attenzione dal frutto passa ai terziari, terra, cuoio, tabacco. Raffinato, tannino rotondo. Fitto, denso.