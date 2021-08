Boschetto Campacci chiama l'enologo Riccardo Cotarella per migliorare le produzioni

L’azienda agricola Boschetto Campacci, nata da un sogno dell’imprenditore Luigi Frascino, fondatore dell’omonimo Gruppo, stringe un rapporto di collaborazione con l’enologo di fama internazionale Riccardo Cotarella, per valorizzare i propri vini Igt e Chianti Classico nelle sue diverse declinazioni.

Da sinistra, Luigi Frascino e Riccardo Cotarella

Nel cuore del Chianti Classico, 22 ettari di vigneti a 400 metri sul livello del mare

L’azienda Boschetto Campacci con le sue colline, che si spingono fino a circa 400 metri sul livello del mare, si estende per 22 ettari e domina la zona del Chianti Classico, nel comune di Castelnuovo Berardenga a nord est di Siena, in un contesto dove l’armonia del paesaggio e la sua storia esprimono l’amore dell’uomo per questi luoghi fin dagli antichi etruschi. I terreni profondi, pietrosi, dove si alternano arenaria, argilliti e galestri, regalano vini eleganti di grande finezza olfattiva. I vigneti, nel rispetto dell’antica tradizione vitivinicola del Chianti Classico, sono composti da viti antiche sapientemente recuperate e nuovi impianti di Sangiovese, insieme a vitigni autoctoni di Canaiolo e Colorino.

La collaborazione con Riccardo Cotarella

«L’avvio della collaborazione con l’azienda agricola Boschetto Campacci è per me motivo di grande orgoglio e ha il sapore di una nuova sfida - ha commentato Riccardo Cotarella - l’obiettivo è quello di andare a migliorare vini che hanno un alto livello qualitativo. La sfida sta proprio nell’andare a innalzare ulteriormente una qualità già importante». «Sono davvero felice di poter lavorare con un professionista come Riccardo Cotarella - ha aggiunto Luigi Frascino, fondatore della cantina Boschetto Campacci - questa azienda è per me un sogno diventato realtà. Penso che i frutti della terra che vengono lavorati in questa natura così ricca di profumi e di sapori, meritino solo il meglio e sono convinto che la collaborazione con Cotarella sia solo l’inizio del cammino verso l’eccellenza».