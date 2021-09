Barolo Tabai Riserva 2016, boom di vendite anche in Francia

La Francia, patria dello champagne, si inchina davanti al Barolo Tabai Riserva 2016, una bottiglia prestigiosa in edizione limitata Chanel, amata ora anche dai francesi. Dopo il successo in Belgio, Olanda, Germania e Inghilterra ora è arrivato anche il boom di vendite in questo settembre 2021 anche in Francia per la doppia magnum 3 litri del Barolo Tabai Riserva 2016.

Le caratteristiche del Barolo Tabai Riserva 2016

La sua vinificazione della joeberdan Barolo Tabai Riserva 2016 ha una diraspapigiatura in atmosfera controllata, fermentazione alcolica a temperatura controllata (28-30°C) con macerazione per un totale di circa 16/20 giorni. Dopo la fermentazione malolattica, il vino passa in botte un affinamento di 62 mesi di cui almeno 18 in botti di rovere francese da 25/50 hl.

Il risultato è un barolo dal colore granato intenso con riflessi aranciati, al naso elegante, con note di viola, piccoli frutti rossi e cuoio, al palato strutturato e armonico, con tannino persistente e morbido rado alcolico 14,5 % vol., adatto ad un lungo invecchiamento.

Investimento sicuro

Il barolo Tabai come altri vini prestigiosi è considerato un bene rifugio più stabile e sicuro dell’oro. Il vino da investimento registra una rivalutazione consolidata dall’inizio del suo corso: circa +10% in 12 mesi e tra il +160% e il +192% in 10 anni. Per tutti questi motivi la magnum 3 litri del Barolo Tabai Riserva 2016, in edizione limitata Chanel, è oggi una bottiglia prestigiosa, apprezzata in tutto il mondo, con prezzi sul mercato che vanno dai 1.800 ai 2.000 euro.o