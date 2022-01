Nasce l’whisky italiano: lo produrrà Bottega in Friuli

Nasce l’whisky tutto italiano e verrà prodotto a Fontanafredda, in Friuli, in, provincia di Pordenone. Sarà Bottega spa, una delle più conosciute aziende vinicole a crearlo nel suo sito produttivo pordenonese (Bottega ha altri 4 stabilimenti tra Veneto, Friuli e Toscana), usufruendo di buona parte dei suoi 12 mila mq, con un investimento di quasi 3 milioni di euro, con una serie di impianti sofisticati e innovativi, con una produzione complessa, cui servirà l’assunzione di almeno una ventina di persone specializzate nei distillati.

Bottega produrrà whisky in Friuli



Produzione al via a fine estate

Tutto sarà operativo a fine estate con l’obiettivo di iniziare con circa 200mila bottiglie per arrivare nell’arco di 5 anni a un milione. Una produzione che sin da subito dovrebbe assicurare tra i 6 e gli 8 milioni di euro di ricavi, con commercializzazione in gran parte in Italia.



Presto anche un liquorificio

«Da tempo pensavamo a introdurci nella produzione di whisky che riteniamo un distillato di eccellenza. Useremo tutte le materie prime italiane, dall’orzo al luppolo, al grano e lo invecchieremo in botti già usate per l’Amarone e il Brunello per ottenere un whisky dal retrogusto che possa ricordare i nostri due grandi vini. Ma non ci fermeremo a questo. Nel trevigiano apriremo anche un liquorificio per tutti i nostri prodotti di infusi e di frutta, per potenziare un settore che sta andando molto bene». Bottega ha chiuso il 2021 con un fatturato di 67,7 milioni di euro, più 50%.

Bottega Spa

