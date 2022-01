Il gruppo vinicolo Santa Margherita si espande con Roco Winery

Importante novità per il Gruppo vinicolo Santa Margherita che fa capo alla famiglia Marzotto (oltre 172 milioni di fatturato e 20,8 milioni di bottiglie prodotte prodotti nel 2020), ed è il terzo gruppo vinicolo italiano. Santa Margherita Usa, consociata e interamente controllata dal Gruppo vinicolo italiano ha ufficializzato l’acquisizione della maggioranza della tenuta americana Roco Winery in Oregon.

Lo “sbarco” di Santa Margherita negli Usa risale al 2014

Consociata e interamente controllata da Santa Margherita Gruppo Vinicolo (appena qualche mese fa l'acquisizione di nuovi vigneti nella Maremma toscana), Santa Margherita Usa è una società di importazione e distribuzione di vini pregiati fondata a Miami nel 2014, con la mission di rappresentare aziende vinicole premium e ultra-premium sul mercato statunitense. A oggi sono oltre dieci i brand di fama nel suo portfolio, tra cui Santa Margherita, Ca' del Bosco, Masi, Kettmeir, Lamole di Lamole, Sassoregale, Torresella, Feudo Zirtari, Fattoria Sardi, Cà Maiol e Cantina Mesa. Oggi l'azienda si allarga con l’acquisizione della maggioranza della tenuta americana Roco Winery.

Il prestigioso passato di Roco Winery

Fondata nel 2001 da Rollin Soles e Corby Stonebraker-Soles, Roco Winery è situata nella regione vinicola di Willamette Valley, in Oregon. Sotto la direzione agronomica ed enologica di Rollin Soles, Roco Winery produce una gamma completa di vini: spumanti, bianchi da uve Chardonnay e rossi da uve Pinot Noir. I vini Roco sono da sempre molto apprezzati da consumatori e critica: sono oltre 100 i punteggi superiori ai 90/100 ricevuti da importanti pubblicazioni solo nell’ultimo decennio.

Santa Margherita, la linea di imbottigliamento

La scelta: «Il vino dell’Oregon è fiorente»

«Il vino dell'Oregon è fiorente. Sapevamo di dover essere in prima linea in una delle regioni vinicole in più rapida ascesa negli Stati Uniti per la nostra prima acquisizione a livello internazionale», ha affermato Beniamino Garofalo, amministratore delegato di Santa Margherita Gruppo Vinicolo. «I valori di Rco Winery e di Santa Margherita Gruppo Vinicolo sono armoniosamente allineati, come il focus su terroir regionali e il rispetto per la terra e, in questo quadro, l'esperienza in loco di Rollin e Corby gioca un ruolo importante nella partnership». Scelta ribadita anche di Gaetano Marzotto, presidente di Santa Margherita Gruppo vinicolo. «La nostra affinità e ammirazione per gli Stati Uniti ha reso la ricerca della nostra prima azienda vinicola all’estero una scelta naturale - ha spiegato - Il mercato statunitense è molto dinamico e noi crediamo nella qualità dei vini dell'Oregon, in particolare nella regione di Willamette Valley».

Roco: «Entusiasti di entrare nella famiglia Santa Margherita»

«Siamo entusiasti di entrare a far parte della famiglia Santa Margherita Usa e di restare nel futuro di Roco Winery. Questa nuova partnership ci consentirà di continuare a produrre vini che siano una vera espressione del loro territorio», ha affermato Rollin Soles, Fondatore e winemaker di Roco Winery.

Santa Margherita, una straordinaria storia italiana

Santa Margherita è una storia italiana di passione, lavoro, valori e tradizione, nata nel 1935 dalla visione del Conte Gaetano Marzotto, che credeva in un’agricoltura moderna ed efficiente fatta di uomini, natura e tecnologia insieme. Da quell’inizio visionario sono trascorsi 86 anni, ma i valori di riferimento sono rimasti immutati e hanno permesso a questo sogno di crescere fino a diventare una delle realtà del vino più importanti d’Italia.

Santa Margherita è stata sin dalla nascita una cantina all’avanguardia. Le sue brillanti intuizioni, unite ad uno sguardo curioso rivolto al domani, sono tuttora il caposaldo dell’azienda. Da sempre al passo con i tempi, si distingue per l’attenta lettura del mutamento in corso negli stili di vita e di consumo grazie alla capillare presenza in oltre 90 Paesi nei cinque continenti. Oltre all’innovazione, la sostenibilità è un valore fondante per Santa Margherita, da sempre convinta che tutto ciò che deriva da un ambiente salubre, condotto con saggia misura nel rispetto dei cicli vitali, porti con sé un valore unico. Il sogno di Santa Margherita è stato reso grande in primis da best practice attentamente studiate e affinate nel corso degli anni, dove la tradizione ha sposato l’innovazione sostenibile e le buone pratiche di vigna e di cantina, trasformandole in azioni concrete quotidiane, come la tutela della biodiversità, la riforestazione e la scelta di operare soltanto con energia prodotta da fonti rinnovabili grazie all’impianto fotovoltaico di 2mila metri quadrati che occupa il tetto della cantina di Fossalta di Portogruaro. Attenzione particolare è stata rivolta al programma di “carbon neutrality” - il più vasto mai compiuto da una cantina italiana - con l’azzeramento dell’impronta carbonica di quasi 2 milioni di bottiglie prodotte annualmente e al chilometro zero che vede oggi la produzione delle bottiglie nella vetreria a pochi passi dal cuore della vinificazione.

Santa Margherita

via Ita Marzotto 8 - 30025 Fossalta di Portogruaro (Ve)

Tel 0421 246111

www.santamargherita.com