Enoturismo, la migliore azienda vinicola veronese è Monte del Frà

È Monte del Frà, tenuta della famiglia Bonomo a Sommacampagna (Vr), ad aggiudicarsi il titolo di migliore azienda vinicola veronese per l’accoglienza enoturistica innovativa e di qualità. Il premio è stato assegnato nell’ambito del Best of Wine Tourism 2023, annuale concorso indetto da Great Wine Capitals Global Network, rete delle Capitali mondiali del vino. A motivare l’attribuzione del riconoscimento, consegnato giovedì 13 ottobre nella sede della Camera di Commercio di Verona, è stato “il ricco ventaglio di proposte all’insegna dello sport, della natura e della convivialità, che offrono all’enoturista l’opportunità di scoprire la cantina e il territorio di Custoza in modo autentico e sostenibile”.

La tenuta Monte del Frà



Da provare la degustazione multisensoriale e il wine yoga

Monte del Frà offre infatti un’ampia scelta di esperienze da vivere in cantina o tra le vigne: e-bike tour, wine yoga, passeggiate a cavallo, picnic in vigna e degustazioni guidate, per apprezzare l’eccellenza dei vini dell’azienda, conoscerne il territorio e assaporare prodotti locali, favoriti da una posizione strategica a pochi chilometri sia dal lago di Garda che dalla città di Verona.



Tra le attività si distinguono: la degustazione multisensoriale, esperienza stimolante ed evocativa che mette alla prova i sensi meno utilizzati, escludendo la vista grazie a calici in vetro nero; quella alla cieca, per scoprire il vino e ricondurlo al suo territorio di provenienza attraverso sentori e colore, e la proposta del wine yoga, disciplina di cui Monte del Frà è ambasciatore in Italia dal 2019, che unisce i benefici rilassanti e destressanti dello yoga a quelli antiossidanti e antinfiammatori del vino rosso Bardolino Doc, definita dall’Enit – Agenzia nazionale del Turismo tra i nuovi trend del settore alla 6° Conferenza Mondiale dell’Enoturismo, tenutasi ad Alba dal 19 al 21 settembre 2022. Per tutto il mese di ottobre le sale della cantina Monte del Frà ospitano inoltre un’esposizione temporanea per promuovere gli artisti italiani, creando un connubio tra arte e vino.



Esperienze su misura

«Aver ottenuto il Best of Wine Tourism per la qualità e l’originalità della nostra offerta enoturistica è un riconoscimento che ci rende orgogliosi e indica che siamo sulla strada giusta – dichiara Silvia Bonomo, responsabile accoglienza di Monte del Frà – Le nostre porte sono sempre aperte per visitatori, winelovers, gruppi di amici e famiglie: ci piace individuare per ciascuno la proposta più adatta, dalle esperienze in cantina come degustazioni multisensoriali, percorsi di abbinamenti gastronomici e visite guidate, alle attività all’aperto durante la bella stagione, con vista sui nostri vigneti nel territorio del Custoza».



A indire annualmente il concorso per la promozione internazionale dell’enoturismo è Great Wine Capitals Global Network, la rete che dal 1999 riunisce le grandi capitali del vino nel mondo e che si pone come obiettivo lo sviluppo e la reciproca promozione del turismo del vino dentro e fuori i confini territoriali. Ciascun vincitore delle sette categorie – Accomodation, Wine Tourism Restaurant, Architecture and Landscape, Art and Culture, Sustainable Wine Tourism Practices, Innovative Experiences e Wine Tourism Services – parteciperà poi alla selezione internazionale, che si terrà durante la conferenza annuale di Great Wine Capitals ed eleggerà un Global Winner per ciascuna di esse.