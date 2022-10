Con Col Vetoraz è già Natale: bollicine d'eccellenza per le feste

Anche quest’anno Col Vetoraz si prepara ad affrontare uno dei periodi più intensi della stagione, per offrire ancora una volta il massimo in fatto di qualità ed eccellenza e rendere così ineguagliabili i brindisi di auguri. Nel calice uno spumante Col Vetoraz è in grado di esprimere l’essenza profonda di un territorio unita ai valori che quotidianamente ritmano il lavoro in azienda, e che si traducono in un’esperienza sensoriale indimenticabile in termini di armonia, equilibrio e ricercata eleganza. Proprio come quella che si trova nelle due etichette che la cantina ha deciso di suggerire.

Col Vetoraz si prepara al Natale

Valdobbiadene DOCG Superiore di Cartizze

Il Valdobbiadene DOCG Superiore di Cartizze dry le uve crescono su un terreno di argille, marne e arenarie che garantiscono un’inusuale concentrazione di aromi e una grande salinità. Vellutato e aromatico, dal perlage sottile ed elegante e dal profumo intenso in cui spicca la delicatezza del mix di fiori e frutta matura, proviene dai migliori vigneti dell’omonima area adiacente alla sede dell’azienda, la cui ristretta estensione (circa 106 ettari), limita la produzione a esigue quantità

Abbinamento – Accompagna con grazia la chiusura di un pasto pregiato, è ideale per ricordare momenti importanti, perfetto abbinato alla nostra tradizionale sopressa veneta.

Prezzo al pubblico € 25,00

Valdobbiadene DOCG Extra Brut Cuvée Ø

Il Valdobbiadene DOCG Extra Brut Cuvée Ø, risultato di un grande lavoro volto a mantenere le caratteristiche di aromaticità morbidezza e leggiadria tipiche della zona di origine. E’ un vino che pur se decisamente secco sa mantenersi rotondo, armonico e morbido, privo di sentori amari e perfettamente corrispondente alle aromaticità percepite all’olfatto. Prodotto con una lenta e completa fermentazione, ha una spuma vellutata e avvolgente e un piacevole bouquet di note floreali e fruttate.

Abbinamento – Ideale come aperitivo è vincente in diverse opportunità di abbinamento come i piatti di crostacei.

Prezzo al pubblico € 16,00

