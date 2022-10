Concorso Vini eroici, al passito di Pantelleria di Basile il miglior punteggio in assoluto

Il Passito di Pantelleria Doc Shamira 2017 dell'azienda agricola Basile si è aggiudicata il Gran Premio Cervim 2022 al concorso enologico internazionale dedicato ai vini eroici. I vitigni panteschi, situati a 250 metri sul livello del mare, hanno prodotto un vino che ha conquistato il palato dei giudici e l'etichetta è stata premiata anche con la Gran Medaglia d'Oro.

Il Passito di Pantelleria Doc Shamira 2017



I vigneti eroici

Il Mondial des Vins Extrêms, organizzato dal Cervim, con il patrocinio dell’Oiv (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin) e la relativa autorizzazione del Ministero alle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, è l’unica manifestazione enologica mondiale specificamente dedicata ai vini prodotti in zone caratterizzate da viticolture eroiche. Il concorso seleziona i migliori vini frutto della viticoltura estrema con la finalità di promuovere e salvaguardare le produzioni di piccole aree vitivinicole che si caratterizzano per storia, tradizione e unicità, di grande valore ambientale e paesaggistico dove si coltivano soprattutto vitigni autoctoni. Si tratta di autentiche “isole della biodiversità viticola” che, però, corrono il rischio di scomparire a causa degli alti costi di produzione e realizzazione dei vigneti (la coltivazione e la realizzazione di un vigneto in queste zone costa dieci volte di più di un vigneto in pianura). Il Mondial des Vins Extrêmes fa parte di Vinofed, la Federazione Internazionale dei Grandi Concorsi Enologici.



Vini provenienti da 26 paesi

Il Concorso, per 23 edizioni, denominato “Concorso Internazionale Vini di Montagna”, ha visto crescere negli anni l’interesse da parte delle aziende, la media dei vini iscritti, infatti, negli ultimi anni ha superato i 800, provenienti da ventisei Paesi, tra cui anche alcune extra europee quali: Armenia, Cile, Cina, Georgia, Kazakistan, Israele, Libano e Turchia.



23 Grandi Medaglie d'Oro

L'edizione 2022 ha assegnato 23 Grandi Medaglie d'Oro, 181 Medaglie d'Oro e 61 Medaglie d'Argento, con 45 tecnici degustatori internazionali. 831 i vini iscritti da 301 aziende provenienti da 24 paesi del mondo: sono questi i numeri della 30ª edizione del Mondial des Vins Extrêmes 2022.



16 premi speciali

Oltre alle medaglie sono stati assegnati anche 16 Premi Speciali oltre al Premio Vinofed stabilito dall'omonima Federazione dei grandi concorsi enologici internazionali di cui il Mondial des Vins Extrêmes fa parte.

Fabrizio Basile e Simona Cavassa



«Queste sono emozioni importanti ed è una grande soddisfazione aver conquistato questo importante premio - commentano i produttori dell'azienda agricola Basile di Pantelleria Fabrizio Basile e Simona Cavassa - La nostra isola è fantastica e regala prodotti e sapori unici».