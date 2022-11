Cantina Rigàtteri e Ristorante Da Bruno, sapori sardi in tavola

Nel vasto e prezioso mondo della produzione vinicola italiana può capitare di trovare ancora qualche diamante grezzo come la Cantina Rigàtteri di Alghero (Ss). I suoi vini sono stati sapientemente abbinati da Bruno Meloni del Ristorante da Bruno dell'hotel Fertilia ad Alghero.

Storia di famiglia

Nome insolito, non legato a quello dei proprietari, la famiglia Pozzati, anche se da questa voluto. I bisnonni di Raul, Caterina e Martina che dal 2007si occupano dell’azienda agricola, arrivarono in Sardegna agli inizi degli anni trenta con l’ente ferrarese di colonizzazione, creato dal regime fascista per la bonifica del territorio della Nurra, in quegli anni nasce la borgata di Fertilia. L’area a loro attribuita è accatastata con il nome “Reigatile” che , però, viene da subito pronunciato Rigàtteri e tale rimane fino ai nostri giorni.



Tre vitigni autoctoni

Dieci ettari coltivati con cura certosina e vitati con tre vitigni autoctoni: Vermentino per il 50% del territorio e il restante diviso in parti uguali tra Cannonau e Cagnulari per una produzione annuale di 20-25mila bottiglie di puro nettare.



Il Parco naturale regionale di Porto Conte, nel quale si estende la proprietà della famiglia Pozzati, certifica lo standard qualitativo della produzione, molto apprezzata dagli acquirenti locali, i soli a conoscere gli eccellenti prodotti accanto a qualche fortunato turista, perché per ora i vini Rigàtteri non sono distribuiti oltre i confini dell’isola.



Vini molto amati

Yiòs, vermentino in purezza, e Graffiante 100% Cagnulari sono stati premiati dalla Camera di Commercio di Nuoro negli anni scorsi, ma degne di nota sono anche le altre etichette: Mirau Cannonau in purezza che, vinificato in bianco, dà vita anche a Rosato; Sirbone da uve rosse, affinato per un anno in botti di rovere francese, Ardelia, che porta il nome della bisnonna, di nuovo un vermentino in purezza, ma da uve vendemmiate ad ottobre che gli donano intensità e persistenza.



Gli abbinamenti di Bruno Meloni

Per la scoperta di questa cantina dobbiamo ringraziare Bruno Meloni, socio storico di Ristoranti Regionali - Cucina Doc che, nel suo locale il Ristorante da Bruno dell'hotel Fertilia, ad Alghero, in occasione di un incontro del club dell’associazione, ha abbinato Yiòs e Graffiante rispettivamente ai suoi famosi Gnocchetti alla Bruno e al Porcetto al mirto.

Un convivio all’insegna dei sapori autentici della tradizione, presentati con semplicità dal decano dei ristoratori algheresi che nel 1952, a soli 12 anni, ha iniziato la sua carriera come garzone di pasticceria e da allora non si è più fermato, raggiungendo brillantemente quest’anno i 70 anni di attività.



Cantina Rigàtteri

Strada Vicinale Nuraghe Flumene Longu - 07041 Alghero (Ss)

Tel 379 1809185



Ristorante da Bruno

Strada Statale 291 della Nurra 18 - 07041 Alghero (Ss)

Tel 079 930098