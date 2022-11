“25.12”, le bollicine di Ponte1948 che fanno anche del bene

Sta per arrivare il momento più suggestivo dell'anno che invita a condividere con i propri affetti istanti preziosi e indimenticabili, ma anche i piaceri della tavola assaporando antipasti ricercati, primi piatti gustosi e carni prelibate, il pescato migliore e dolci squisiti, in un ritrovato piacere di stare insieme. Regine della festa saranno come sempre le bollicine, ma quali scegliere? Per il prossimo Natale Ponte1948 presenta “25.12” la bottiglia in edizione limitata dall'animo buono.

L'edizione speciali di Natale del Prosecco Ponte1948

Il Prosecco Doc Biologico di Ponte1948 fa beneficenza

Buono come il Prosecco Doc Biologico, che rispetta la natura e tutela la biodiversità, come il formato generoso, Magnum da 1,5 litri, che invita all'aggregazione e alla condivisione, buono come il “testimonial”, Babbo Natale, in verde secondo la tradizione, capace di far nascere un sorriso anche sul volto più corrucciato. Il suo naso rosso scintillante è un omaggio ai clown dottori della Compagnia dell'Arpa a Dieci Corde, che da vent'anni anni regala emozioni e buonumore negli ospedali a chi ne ha più bisogno, a cui verrà devoluta una parte consistente del ricavato. “25.12” è acquistabile online consegna gratuita su ponte1948.it.

I consigli di Ponte1948

Per chi volesse sperimentare abbinamenti diversi, Ponte1948 suggerisce: Pinot Grigio delle Venezie Doc, un classico della vigilia ideale come aperitivo, Prosecco Doc Rosé, superbo con sushi, sashimi, verdure e risotti leggeri della tradizione mediterranea, Prosecco Doc Millesimato, sublime con molluschi, crostacei e perfetto a tutto pasto.